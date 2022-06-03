【卡地亞】《Emily in Paris》Lily Collins代言Cartier新系列　6月香港率先發售

隨著疫情緩和，市道復甦，不少品牌都對這個報復式消費期虎視眈眈，就好似國際珠寶品牌CARTIER也嚴陣以待，率先在香港６月推出Clash de Cartier系列全新珠寶作品，更請來主演《Emily in Paris》而人氣爆紅的Lily Collins加持，這位有再世柯德莉夏萍之稱有著高貴與反叛的DNA，是次宣傳廣告更盡情演繹雙面型格，完美地駕馭柔美魅力和搖滾風格兼具的新作.。

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是次Clash de Cartier系列以玫瑰金飾釘為主調，綴以鑽石及縞瑪瑙，將於六月起在香港發售。新系列有兩大賣點，一是雙排方形釘和超大型圓珠與飾釘。

前者以方形釘數目加倍，格外矚目。雙排方形釘兩側飾以活動飾釘，成就魅力非凡的系列新作：全玫瑰金的耳環及戒指，富有張力的幾何造型，彰顯鮮明個性。

後者則大玩超大型圓珠與飾釘相對排列，縞瑪瑙圓珠和玫瑰金飾釘之間以一行鑽石相隔。此細節設計為呈現雙重面貌的耳環、戒指、項鍊及手環帶來高級訂製服的精緻質感：猶如矛盾對立的完美結合。

記者：黃鑑江