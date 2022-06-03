【第五波疫情】梁子超料疫情維持低水平一段時間　形容是邁向風土化必然結果

▲ 呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

本港昨日新增489宗確診，中環再多一間酒吧爆疫，涉及砵典乍街LINQ，共18名顧客中招，其中一人曾訪The Iron Fairies酒吧；而早前爆疫的兩間酒吧就各增兩名顧客染疫。(即看：【下一頁】) 呼吸系統專科醫生梁子超今早（3日）在電台節目表示，爆發群組感染的酒吧或涉嫌違反防疫規定，包括除下口罩跳舞等，酒吧環境狹窄，通風不理想，加上顧客活動令病毒排放量及呼吸量高，曝露時間長，就會增加傳播風險。

他指出，由於Omicron變種病毒的傳播速度快，相信早前已爆疫的兩間酒吧，或是因為員工或顧客可到不同酒吧，繼而產生二代、三代傳播，但防護中心在個案追蹤上有滯後，認為患者確診一星期後才發現群組感染是太遲，希望當局要加快追蹤。

其實要在爆疫三日內已啟動介入及追蹤，繼而作出跟進措施，以免其他表列處所出現爆發。

本港近日確診個案稍有上升，梁又說，本港正作一個紓緩策略，希望疫情的傳播可引致群體免疫，令疫情不會有急劇反彈，及以免對醫療系統造成負擔。他預料，隨著本港放寬社交距離措施，疫情會維持在低水平傳播一段時間，形容是邁向病毒風土化的必然結果，要不斷改善防疫措施，防止在這段時間出現急劇反彈，減少確診入院數字，在控制疫情下能繼續放寬社交距離措施。

至於被問是否不應再將快測陽性個案列入確診個案，梁子超認為，由於Omicron變種病毒的傳播速度快，如要盡早發現及介入，快測仍然持很重要角色，但認為當局可要求無病徵快測陽性者，做核酸覆檢，以免他們是快測假陽性。

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記者：郭詩詩