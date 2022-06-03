【昔日花旦】「古典美人」吳美珩氣質依舊　凍齡靚太獲好友補祝50歲生日　

▲ 靚太吳美珩跟鄭裕玲等好友聚會。

吳美珩於2007年淡出娛樂圈，專心相夫教子，過著闊太生活。剛剛度過50歲生日的她日前跟好友鄭裕玲、丘凱敏、劉曉彤及顧紀筠齊齊慶生。

雖然已經「入五」，不過吳美珩保養得超好，皮膚白滑，被網民大讚氣質依舊，難怪網民對這昔日花旦念念不忘，早前入選「香港20大香港電視劇古裝美人」。

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吳美珩50歲生日

Do姐鄭裕玲在昨晚（6月2日）於個人社交平台分享聚會照片，原來眾人於顧老闆的屋企飯聚，兼為上月踏入50歲的的吳美珩補祝生日。

其中一照片裡，壽星女吳美珩捧著生日蛋糕跟好友合照，當中Do姐留言道：「好久不見，別來無恙，歲月靜好！剛好可以慶祝 #吳美珩生日！」

吳美珩、丘凱敏、劉曉彤及顧紀筠均已嫁作人妻，先後已淡出娛樂圈，此組合可說十分罕見。而注重養生的Do姐向來早睡，既然可以邀得Do姐飯聚，足見吳美珩跟Do姐交情非淺。

Do姐的帖文引來不少網民留言，不少人也大讚吳美珩保養得宜，當中包括「個個都歲月不留痕」、「仍然好喜歡吳美珩，非常有氣質同古典美的女孩子。祝生日快樂」、「吳美珩仲好靚」、「吳美珩依家仲好有氣質」。

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參加國際中華小姐入行

連顧紀筠兒子陳浚霆「風少」也於IG分享合照，當中他寫道：「到家裏的大驚喜！好開心見到你哋，唔知第日有冇機會同你地其中一位合作呢？」

吳美珩的父親為中山醫院院長，母親是醫生，在4歲隨家人移民到美國。她完成三藩市州立大學國際關係學士課程後，於1992年參加了「全美華埠小姐選舉」並奪得全美華埠小姐。

4年後，吳美珩代表三藩市參加國際中華小姐競選，並得到亞軍，其後加入TVB，正式展開演員生涯，首部參演的劇集為《真情》。

▲ 1996年參加華姐選舉已入行。（影片截圖）

古典美人

擁有知性美和古典味道的吳美珩，宜古宜今，她飾演不少古裝劇的美人角色，最經典為劇集《楊貴妃》的「梅妃」以及《楚漢驕雄》外柔內剛的「虞姬」。

另外吳美珩於時裝劇飾演專業人士角色，代表作為《妙手仁心III》的靚女醫生葉淘以及《九五至尊》的女強人Rachel等。另外2006年，吳美珩於《女人唔易做》飾演高志玲，跟林峯譜姊弟戀。

入行以來，吳美珩鮮有緋聞，她於2001年年底「升呢」人妻，跟富商王華麟在台北君悅酒店舉行豪華的婚禮，筵開60席。

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息影淡出

吳美珩丈夫王華麟為台灣企業家，出身名門望族，是台灣的十大家族之一。家族資產高達250億港元，由於王華麟精通金融投資，有指其總資產逾100億港元。

吳美珩低調榮升「闊太」，於TVB繼續拍劇默默打工。她曾於媒體訪問中說：「長輩話一段關係要忍耐，知易行難，兩人要互相配合，互相體諒和支持對方的工作。如果一段關係建築於金錢上面，根本唔會長久，時間係最好嘅證明。」

直至2007年吳美珩懷孕，才正式公告已婚，而劇集《太極》為其息影之作，之後她專心照顧家庭，於2007及2011年，先後誕下一女一子，現在女兒已16歲。

過著闊太生活的吳美珩不時被媒體影到於名店購物，出入有司機接載，平時出外手挽逾10萬的Hermès手袋，闊太生活令人豔羨。