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【養生保健】涼不可以亂沖 3個不適宜沖涼的錯誤時間段

健康 12:24 2022/06/03

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

食飽或飯後馬上去沖涼，也是不對的。

沖涼是一件很簡單的事，也是一件很舒服的事。疲憊不堪時去沖個涼、頭昏腦脹時去沖個涼，一瞬間人又生龍活虎過來了。不過，聽養生專家說：「話不可以亂講，涼也不可以亂沖的。」沖涼當然要分時分候分情況，不然對身體有百害而無一利。

譬如說，運動後身水身汗之際，不可馬上去淋浴，特別是熱水浴。因為正處於興奮狀態的身體，被一把冷水或熱水淋下，猶如在滾燙的鑊澆水，迫使血液衝向肌肉和皮膚，一時間適應不來，令其他器官供血不足，造成虛脫。正確方法是，運動後應該休息至少15分鐘，讓各方面回復平穩才去淋浴。

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此外，食飽或飯後馬上去沖涼，也是不對的。因為此時飯氣上升，容易令人昏昏欲睡，沖涼也是運動，會加速血液循環，也應該先休息半小時，不然會使消化道的血液減少，影響了食物的消化和吸收，也容易出現胃痛。

電視劇的演員，最愛在睡覺前沖涼，有整潔舒暢瞓個好覺的意味；其實，效果正好相反，因為沖涼後，人會清醒過來，疲勞彷彿消失了，躺在床上換來的是眼光光，輾轉反側。

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撰文 : 李韡玲

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