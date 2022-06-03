【求職騙案】48歲女做打手買戲飛 墮刷單陷阱失350萬元
社會 12:36 2022/06/03
警方今日（3日）表示，過去一週涉及「刷單賺佣」求職騙案，而仍然存在的假網站數目高達21個，當中有11個新上榜。在4月中，一名48歲女子在Telegram 收到招聘訊息，對方聲稱為電影提高評級及留言，需登入假網站購買戲票，營造高票房效果。該女子不虞有詐，於4月中至5月初把350萬元存入26個銀行戶口及轉數快戶口，其後才驚覺受騙。
新上榜假網站
- Costco Travel
- Diamond
- Digital Consulting
- Digitrio
- Hello Reporter
- Iconic
- Lengow
- Mars
- Meishi
- Shopify
- 易趣購
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責任編輯：余思嵐