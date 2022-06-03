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【求職騙案】48歲女做打手買戲飛　墮刷單陷阱失350萬元

社會 12:36 2022/06/03

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

48歲女子損失350萬元。

警方今日（3日）表示，過去一週涉及「刷單賺佣」求職騙案，而仍然存在的假網站數目高達21個，當中有11個新上榜。在4月中，一名48歲女子在Telegram 收到招聘訊息，對方聲稱為電影提高評級及留言，需登入假網站購買戲票，營造高票房效果。該女子不虞有詐，於4月中至5月初把350萬元存入26個銀行戶口及轉數快戶口，其後才驚覺受騙。

新上榜假網站

  • Costco Travel
  • Diamond
  • Digital Consulting
  • Digitrio
  • Hello Reporter
  • Iconic
  • Lengow
  • Mars
  • Meishi
  • Shopify
  • 易趣購

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責任編輯：余思嵐
 

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