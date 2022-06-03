【雞蛋營養】吃蛋不吃蛋黃不如不吃 蛋黃含卵磷脂能促進膽固醇代謝

▲ 卵磷脂與蛋白質、維生素並列的「第三營養素」。

我吃雞蛋必然連蛋黃一起吃，因蛋黃是卵磷脂的直接來源。吃蛋而不吃蛋黃，我認為等於白吃，而且也浪費了這隻雞蛋，不如乾脆不吃。

卵磷脂又稱為蛋黃素，它有血管清道夫的稱號，能夠促進膽固醇代謝。它彷彿乳化劑一樣，協助脂肪跟血液混和，令膽固醇容易代謝，血液黏稠度下降，改善血栓或動脈粥樣硬化的風險。卵磷脂可以防止長者記憶力衰退，亦可改善老年認知障礙、穩定情緒。

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對更年期婦女出現的失眠、潮紅、焦慮症，卵磷脂都有很好的紓緩作用。由於卵磷脂是由多種油脂合成，對大腦、神經都有良好的保健作用。卵磷脂與蛋白質、維生素並列的「第三營養素」，是生命的基本物質，從受孕開始，它已經存在於每個細胞之中，我們的生命每時每刻都離不開它的滋養和保護。

卵磷脂最集中的部位，包括了神經系統、血液循環系統、免疫系統、肝、心、腎等重要器官。為了這些系統和器官的健全，哪能不給予適當的營養補充？這些臟腑能保持健康，當然可以延年益壽，皮膚亦得以延緩衰老。

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