【贏頭輸尾】考高分讀神科不代表前途光明　港大讀Law變月入20K打工仔

▲ 沒有人寫包單，可以一世順利的。

2022年的DSE將於下月放榜，很多學生都希望摘多幾粒星星入讀神科，之所以有「神科」這個稱號，是因為畢業後搵工易、人工高福利好，而且社會地位高，容易受人尊重，例如律師、醫生、Banker，不過既然稱為神科，一樣有神的對手，和神級難考的考試，日前就有網友以過來人的身份在社交網群組CU Secrets發表，指即使DSE考高分都不代表前路一片光明，他例舉了5個例子，指DSE考獲高分後風光入讀神科都是「贏頭輸尾」，變成普通打工仔。

最新影片推介:

A君

HKU法律系變月入20K打工仔

DSE高分入讀HKU法律系，讀到中途不合適成績不好，上PCLL（法學專業證書，執業用）。做不到律師，考政府工又失敗，變成普通打工仔，做了2、3年收入只有20K。

B君

HKU畢業做到律師都冇錢途

跟A君不同屆，都是DSE高分入HKU Law。成績麻麻但總算入到part-time PCLL（法學專業證書，執業用），讀了兩年在一間細律師樓工作，做trainee月入萬幾，有牌都只有30K。

C君

讀Medic讀到精神有問題

考到幾科5**入了Medic(醫學)，不過讀書讀到有精神問題，Exam又要re-sit，最後quit了Medic讀回普通的學科。沒有什麼前途，不過起碼精神狀態開心過以前。



D君

成績未夠TOP行不到學術路

DSE有好多星星，JUPAS幾乎任選，最後追隨興趣讀Science。是聰明但未到頂尖，根本不夠班NDS(內地生)鬥，GPA(成績平均績點)亦不夠高到去行學術路。出來找工作好輸蝕，最後都是打份好普通工，晉升機會不多。

E君

讀藥劑回流遇行業飽和

去英國讀Pharm，打算留在香港發展，怎料藥劑行業飽和，找不到藥劑師的工種。最終一畢業轉行，收入不詳但應該唔多。

有網民就留言指自己是中大醫學2006畢業生：「那麼我可以回應關於C的論點：凡是入讀醫學院的學生，他們的讀書考試能力一定高！不過，在高手群中，總有天才、高手、中手和低手之分！無論你那麼聰明才智，總有比你更聰明絕頂的人！作為高手群中低手的我，曾經醫學第4年不合格而重讀第4年，曾經在最後專業試的外科不合格需要補考。我學會了謙卑做人、謹慎做事、欣賞別人、不忘初心。這些小小的經歷鍛鍊了我的EQ，反而對於我畢業後、在工作上待人接物也很有幫助！到了現在，我到了40歲，儘管我在象牙塔的底層，可是我仍然十分熱愛醫學這門科目。」

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責任編輯：王明芳