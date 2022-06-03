【好人好事】世界難民日慈善電影節　7套獲獎影片籌款助烏克蘭兒童【內附連結】

▲ 「第十五屆慈善難民電影節」由即日至7月3日在綫上綫下放映。《踏破風浪無覓處》（機構提供）

6月20日是「世界難民日」，聯合國難民署「第十五屆慈善難民電影節」由即日至7月3日在綫上綫下放映，今屆電影節以「尋求安全的權利」為主題，精選了一系列圍繞難民兒童和青年，以及氣候危機等重大議題的電影及短片，期望透過電影支援全球數百萬名受戰火、政治或宗教迫害而被迫逃離家園的人，讓他們在動盪中尋得安身之所。

▲ 「第十五屆慈善難民電影節」由即日至7月3日在綫上綫下放映。（機構提供）

電影節的7套獲獎電影和短片，包括講述兩名在難民營生活的敍利亞少年渴望成為足球員理想的《足球小將迎「難」上》；記錄阿富汗少年心路歷程的《飄盪青春》；探討在非洲氣候變化如何影響流離失所者的《綠色巨牆》；帶觀眾進入難民兒童夢鄉的《安身夢樂園》；有關多元性別難民追求愛情的本年度奧斯卡金像獎提名動畫《無處安心》等。

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各套電影和短片均展現出難民如何勇敢擁抱新生活，在艱苦的陌生環境中仍抓住夢想、努力融入社會及克服氣候變化帶來的難題。部分更會於實體戲院放映，觀眾用一張戲票，即可助難民及流離失所者重新起程。

「第十五屆慈善難民電影節」期望籌得20萬善款，用於支援如烏克蘭危機的緊急救援項目，能為250名兒童提供參與外展活動、日間託管中心及兒童友好空間的支援服務；同時會幫助1,000個流離失所的家庭保護受損的房屋或庇護所。

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第十五屆慈善難民電影節

•6月2日起綫上放映《漂流：羅興亞故事》、《踏破風浪無覓處》及《綠色巨牆》

•6月10日起綫上放映《足球小將迎「難」上》、《安身夢樂園》及《飄盪青春》

•《無處安心》只設於百老匯院綫戲院的特別場次放映

日期：即日至7月3日

記者：李越樺