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【周末好去處】PMQ 山林祭市集　雲集本地戶外品牌及特色展覽工作坊【內附連結】

休閒消費 12:23 2022/06/03

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

尋樂冷門樂器引入多國特色樂器，聲音治癒。（張頌婷攝）

郊野戶外風吹得熾熱，熱愛行山露營友，不妨到訪即日起至6月5日，在中環舉行的「PMQ 山林祭」。有各路山野愛好者、設計師、環境錄音師、生態教育團體、本地種植單位等坐鎮，以港島徑作藍本，透過互動展示、聲音裝置、選物市集、講座分享及工作坊，讓大家認識及感受香港的山林美學。

市集售賣各種手作食品及戶外用品，如山浪自家製奶茶，甚有質素。（張頌婷攝）

設計團隊 MIDWAY運用草途木研社提供的本地木材，再融入港島徑的生態特色，於PMQ 地面廣場，以一組大型裝置模擬香港山徑中具代表性的港島徑，例如以一幕布簾呈現大風坳、以及鏡面代表薄扶林水塘等地標，充滿文青風格。希望用視覺、觸覺讓大家感受山徑的變化，同時可打卡或休憩。

大量本地戶外品牌，售賣各式型格服飾及裝備。（張頌婷攝）

有蓋市集則有大量以大自然及戶外主題的攤位，如山浪奶茶、YEARS 素年的純素食材；多個本地戶外及露營產品品牌如EARTH.er、Meticulous Millimetre、Syzygy Outdoor Gear、Yama Guest、野炊士多，亦有龍虎山環境教育中心等，可隨意選購手作食物、工藝品及戶外用品。

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位於5樓更有聲音藝術家 AK IN KK為「PMQ 山林祭」設計了兩組聲音裝置，包括《聲聲樹》及《自然聲休憩處》，將山野聲音帶到鬧市。而活動期間也有多場講座及工作坊，如製作再生木匙和山林刺繡、植物寫生、室內森林浴工作坊等，可於網上報名參與。

位於5樓有《聲聲樹》及《自然聲休憩處》兩組聲音裝置，如置身山野之中。（張頌婷攝）

PMQ 山林祭
地址：中環鴨巴甸街35號PMQ 元創方
日期：即日起至6月5日
時間：11am - 8pm
詳情：www.pmq.org.hk/event/pmq-mountain-festival
活動詳情及報名連結：https://bit.ly/3wvADg7

記者：張頌婷

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