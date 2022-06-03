【出入禮儀】馬鞍山街坊入升降機拒按掣惹議　台灣研究：電腦鍵盤含菌量比升降機按鈕多

▲ 馬鞍山耀安邨居民拒按升降機掣，引發網民熱烈議論。

疫情下大眾衛生意識有所提高，連帶也引發一連串使用公共設施的爭議。馬鞍山耀安邨有居民日前就在網上分享不愉快的經歷，事主指自己出門時，多次與一名街坊共用升降機。對方比事主早入升降機但拒絕按掣，事主出言提醒後卻被對方以「後入𨋢者要扲（撳）」為由拒絕，引來網民熱烈議論。

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有馬鞍山耀安邨居民周三（1日）在Facebook群組發帖，指有街坊先入升降機，但已多次刻意不按掣往地下。事主當日早上出言提醒時，對方回應「後入𨋢者要扲（撳）」，令事主不禁在網上問：「究竟應該係邊個扲（撳）樓層？」

有網民就回應事主，叫她「等下一架（𨋢）囉」，而事主就表示明天要早出門，避開這名街坊。也有網民留言批評該名街坊是「自私精」，事主則回應：「係自私到極點，一隻手拖住個孫，另一隻手無拎野。」點擊睇更多留言：

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台灣研究：電腦鍵盤含菌量比升降機按鈕多

台灣東吳大學曾進行一項研究，針對不同日常用品的藏菌量進行檢驗。團隊分別在校內升降機按鈕、電腦教室鍵盤、教室門柄及學生手機上，用棉花棒隨機採集樣本，再用試管震盪器，把棉花棒上的細菌放入生理鹽水中，繼而塗抹在容器上，放入攝氏37度培養箱，歷時4天，觀察菌落數多寡。

結果顯示，含菌量最多的是電腦鍵盤Enter掣，菌落數一共有42個，而手機和門柄共同位列第2名，有2個菌落數，至於最乾淨的是升降機按鈕，只有1個菌落數。

團隊推測升降機按鈕最乾淨的原因，是因為清潔人員每2小時會消毒一次升降機，並在升降機內貼上防護膜，因此沒有一般人想像中骯髒。反而是電腦鍵盤上的Enter掣，通常疏於清潔，導致含菌量最高。

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責任編輯：羅嘉欣