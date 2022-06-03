【NFT】逾50名學童畫「我家在深水埗」　得獎作品發行NFT推動創意

▲ 由國泰、香港樂童行及Articoin攜手合作的「我家在深水埗」。

由國泰、香港樂童行及Articoin攜手合作的「我家在深水埗」，以此主題創作繪畫比賽，共超過50名6至18歲的香港樂童行兒童及青少年會員參加，藉此機會發揮想像力及創意，用畫筆詮釋他們腦海中的深水埗，兒童組及青少年組各有5幅作品勝出並獲獎。

《我家在深水埗》大量畫作打破社會對該區的固有偏見，如貧窮和擠迫等，向社會呈現出一個繽紛多彩、樂趣十足的深水埗。

兒童組冠軍得主為九歲的林俊浩小朋友，他的深水埗故事是：「我覺得深水埗是一個可以尋找到溫暖的地方，因為這裏有愛我的爸媽，我覺得很幸福。雖然我的家並不富裕，但我愛這溫暖的家。」

青年組由14歲的余曉晴勝出，她的感言為：「我選擇了較多運用暖色，突出溫暖和親情。通過畫出深水埗著名標誌，如南昌押、街頭小吃等，讓人一眼便看出這是深水埗，用心表達深水埗的美。」

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優勝作品以容量證明（Proof-of-Capacity, PoC）的區塊鏈機制被鑄造為5,000件NFT，並於國泰購物平台及Articoin平台公開發售。

合作三方更秉持可持續及環保方式支持慈善事務的理念，共同推動鑄造綠色NFT。相比傳統證明機制鑄造NFT所產生的大量碳足跡，綠色NFT平台Articoin由綠色區塊鏈技術支撐，PoC去中心化挖礦大幅降低碳排放量（達2,600倍）。

有別於大部分具商業買賣價值的NFT，《我家在深水埗》NFT屬限量發行，並不設二級市場公開發售。感興趣者可以到國泰購物平台以「亞洲萬里通」里數、現金或以「里數加現金」組合購買及後於Articoin平台兌換；Articoin平台亦設信用卡及扣賬卡直接購買方式。捐款人購買NFT後，將得以永久收藏該批畫作。

香港樂童行行政總監梁慧蓮女士表示：「深水埗是疫情期間受創最嚴重的區域之一，區內眾多兒童及青少年生活在非常狹窄的空間，甚至缺乏最基本的網上教學基礎設施，令課業及生活壓力倍增。但此次活動讓我們見到小朋友們純潔心靈眼中的世界，分享了他們如此愉快美麗家的故事，散發令人耳目一新的正能量，令人感動。我們希望樂童行能夠繼續打造這個『兒童成長的快樂空間』，為他們提供更多機會。」

記者：Eric