【尋人記II】方東昇尋獲40年前李鄭屋居民　「生姐」訴說徙置區生活苦況令網民反思

▲ 《尋人記II》攝製隊尋回40年前的新聞人物。

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的TVB資訊節目《尋人記II》，節目只是播出數集已經引起迴響，成為網民熱話，「昇爺」帶同一眾主播，以最古老方式尋覓八九十年代被訪者或新聞人物。

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繼「杯麵男孩」後，方東昇等人尋回逾40年前居於李鄭屋徙置區的「生姐」，她於節目裡憶述多年前居於徙置區的苦況，網民看罷不禁自覺「身在福中不知福」，節目內容感動之外，亦令人有所反思。

▲ 今次攝製隊挑戰高難度，尋找超過40年前新聞主角。（TVB提供）

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尋回徙置區居民

《尋人記II》昨晚（2日）播映第五集，今集探討房屋問題，主角為1981年接受《新聞透視》訪問的馮自生及徐楊少英，當年兩人與3萬多名李鄭屋徙置區居民苦候「上樓」。

當年馮自生一家四口及徐楊少英一家五口分別要擠在86及120平方呎的單位內，居住空間相當狹窄，另外徙置區用作臨時安置，故居住及衞生環境欠佳，住戶沒有獨立廁所、廚房及浴室。

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地氈式尋人

攝製隊未試過尋回逾40年前的新聞主角，這集挑戰難度，持續半年、每周走訪1985年開始入伙的李鄭屋邨，地氈式「見人就問」，後來在熱心居民協助下找到馮自生。

敢作敢言的「生姐」40多年後依然健談，甫見到攝製隊即笑道：「我自己有『第六靈感』，我睇你哋特輯，已經心諗你哋會唔會嚟搵我吖喇？！」

▲ 「生姐」依然好健談。（TVB提供）

當年住在徙置區第十四座的生姐，在社工一再鼓勵下加入「李鄭屋關注重建居民組」擔任義工，她以自身經歷勉勵街坊：「當時啲公公婆婆好擔心，我就話：『你哋放心，我最後一個上樓，因為我係最後一個拆，會陪到你哋最尾』。」

於徙置區住了三十多年的生姐最後一批「上樓」。她記起新居入伙時很激動，最興奮是擁有自己的床：「雖然係上下碌架床，但當時都開心到大聲嗌：『卒之有我嘅床喇！』」。

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遇上舊街坊

雖然生活「逼」人，但生姐仍懷念昔日的人情味：「住徙置區係無奈、被逼，係人間慘事，但我懷念係街坊守望相助的鄰里關係，嗰種人情味係依家搵唔到嘅，真係搵唔到。」

對舊街坊念念不忘的生姐，記得攝製隊另一目標徐太一早搬往新田圍公屋，其「第六靈感」再建奇功，成功助攝製隊在沙田尋到徐太。

超過40年沒有踏足李鄭屋的徐太，受訪當日一度迷路，遇上舊街坊生姐起初一頭霧水，後來越來越好傾，變成「孖公仔」。

▲ 二人大談當年房屋署知道有電視台前往李鄭屋採訪時，即連夜派出大批工作人員以漂白水清洗廁所。

徐太憶述當年「上樓」後，最開心是有獨立廁所及廚房，並為改善居住環境多番出擊：「我嗰時有去公屋評議會度聽吓有咩新情況，又多次申請調遷到大單位，我話咁多隻雞擺喺個籠，你都話虐畜，我咁多個人擺喺間屋度，係咪虐人？」

節目組亦為二人送上驚喜，找來當年採訪她們的記者劉慧卿，隔著電話與生姐和徐太話當年。



網民看畢後覺得自己原來「身在福中不知福」，又驚訝攝製隊連超過四十年的新聞主角也能尋獲，網民紛紛留言，包括：「嘩？咁都搵到！」、「真係拍戲咁拍，咁樣都搵到人」、「半年（尋人），好有耐性」、「睇就睇十幾分鐘，原來搵咗半年先搵到」、「馮女士好勁，仲記得徐太搬咗去新田圍邨，終於搵到徐太」、「徙置區廁所真係太污糟，我哋後生見識少，大開眼界」、「真係諗唔明點捱到30年」。