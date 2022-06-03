【珍寶海鮮舫】有意見指政府應以公帑介入　林筱魯形容此舉等同「插喉吊命」

▲ 珍寶海鮮舫將移離香港。（資料圖片）

香港旅遊地標之一「珍寶海鮮舫」（珍寶王國）母公司日前宣布，珍寶海鮮舫本月將移離香港，尋找新出路。（即看：【下一頁】）近日有不少人提出由 政府出手， 以公帑介入注資海鮮舫，「活現香港」創辦人陳智遠認為「珍寶海鮮舫」屬香港仔重要文化地景，亦含港人的回憶，認為政府值得考慮短期以公帑介入；而立法會議員、古物諮詢委員會前主席林筱魯則不讚同，直言 政府介入等同「插喉吊命」。

「活現香港」創辦人陳智遠今早（3日）接受電台訪問時，對珍寶海鮮舫將移離香港感可惜，但亦 屬預期之內，因不論政府、經營者或海洋公園均「無心做好」，亦沒有提出創新方法，嘗試保留這個具特色的景點。

他續指，現時討論的重點著重保育架構，亦聚焦在珍寶海鮮舫是否屬於歷史建築，但認為不可純粹將其分明，

如果五、六十年的東西不保留，又怎可能會成為一個一百年的歷史古蹟呢？

他又認為珍寶海鮮舫在香港仔數十年，屬有名的景點，外國旅客來香港都會到訪，當區居民及其他港人或都曾光顧，對珍寶海鮮舫有回憶，不論是否建築，都是該區重要文化地景。再加上船上亦有很多建築特色，例如它的外表、中庭、船上的木雕等：

這些又有沒有保育價值呢？不可以一下就話無。

他又認為珍寶海鮮舫只受疫情影響，認為政府值得考慮短期以公帑介入，如早前注資海洋公園，找私營公司津貼亦是另一個方向，令珍寶海鮮舫有時間重生。

他又不同意部分建議將 珍寶海鮮舫 搬到岸上保育，指 珍寶海鮮舫 停泊在香港仔避風塘，是其最核心的部分，如果搬上岸等同將靈魂割裂，又 認為珍寶海鮮舫若然留在原地，內部可以不止是餐廳，亦可加入舉辦活動的空間、購物空間等。他又坦言若然早些討論，或可令珍寶海鮮舫繼續經營，既可為本地旅遊業服務，亦可保留香港人的回憶。

立法會議員、古物諮詢委員會前主席林筱魯在同一節目中指，若以現有制度看，珍寶海鮮舫這類的建構物是難以評定價值，但若將海鮮舫視作文化地景或非物質文化遺產，其價值似乎過往未被討論，他認為若然想保留，先要了解是想保留 珍寶海鮮舫，還是珍寶海鮮舫的建築，即未清楚共同的願望。

林筱魯 又質疑，若然 珍寶海鮮舫的社會價值很高為何會無法經營，直言 如要政府介入以公帑幫忙經營，等同「插喉吊命」，他認為這並不合適，亦看不到出路。

原本它（珍寶海鮮舫）的生意都經營不到做唔到，係咪永遠幫佢插喉、吊佢命，吊到某一日佢就會好返？如果要政經營府生意我從來都不覺得是適合。

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責任編輯：郭詩詩

