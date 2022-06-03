【商場優惠】紅磡黃埔天地6月節節有賞　端午父親節大派25%回贈

▲ 黃埔天地端午節及父親節推出6月節節有賞。（商場提供）

紅磡黃埔天地推出6月節節有賞，包括端午節連假的「消費．食玩賞」，大派高達 25%回贈的美食及保齡現金券，以及父親節獻禮「迷你靚車送Daddy」迷你合金模型車仔換領活動，讓大家在6月兩大節日盡享消費獎賞。

「消費．食玩賞」將於 6月3至5日一連3日舉行，凡於黃埔天地任何商舖以電子貨幣消費滿 $400或以上，憑即日單一電子貨幣付款存根，連同對應商戶之即日單一機印發票，即可換領 $50指定美食現金券及 $50雷霆保齡現金券各一張，數量有限，換完即止。

▲ 父親節送出微影Tiny代理的164迷你合金模型車仔。（商場提供）

父親節將至，商場特意在6月18及19日舉行迷你靚車送Daddy換領活動，只需於商場消費滿$600或以上，憑最多兩張即日電子貨幣付款存根，連同對應商戶之即日機印發票，即可換領指定迷你合金模型車仔一部，換完即止。

這場亦特別為駕駛人士追加一小時免費泊車券換領活動，由即日起至6月30日，於商場消費滿 $200或以上，憑即日單一電子貨幣付款存根或交易紀錄頁面，連同對應商戶之即日單一機印發票，除可享有即日3小時免費泊車外，更可額外獲贈1小時免費泊車券一張，供下次泊車時使用。

記者︰黃依情