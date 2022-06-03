【慈父的愛】好爸爸一生節衣縮食不多花一分　死後留57萬現金供失明妻兒過活

▲ 好爸爸留下57萬現金給失明母子。

內地一名好爸爸一生省吃儉用，多年來獨力撐起頭家，連新衣都不捨得買，只為了儲生活費給失明的妻兒。該名慈父於兩年多前病逝，臨終遺言家中有筆現金，是給母子作為往後的生活費。

該對來自浙江嘉興母子，分別是50多歲畢姓男子與80多歲的母親，在慈父病逝後便入住護老院，由於住處即將遷拆，兩母子記起丈夫臨終前交代家中藏有不少現金，是留給他們的生活費，但由於他們行動不便及失明，遂找來警察幫忙尋找。

最新影片推介:

當日警員和社區工作人員合力在面積約650呎住宅內尋找現金，搜索期間警員使用記錄儀錄音和錄影，結果在箱子、袋、木盒、抽屜、櫥櫃、床底等各處找出大量現金，參與搜索的警員形容：

我們把房子翻了一遍，雜物很多，藏東西的地方也不少，我們連熱水瓶裡都看了，發現現金都會和畢先生講清楚，不少錢翻出來時潮噠噠的，還有霉味。

經過一個多小時翻找，發現了30多個用報紙包著的包裹，內含49萬餘元人民幣（約57萬港元）現金，另有兩張合共4萬多元人民幣（約4.7萬港元）的存單。畢男形容亡父同一件衣服穿多年，是靠一輩子省吃儉用儲起。其後畢男由警員陪同將款項存入銀行戶口。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

投選心儀小學名單，TOPick即賞你Bless鹼性水飲品券一張：https://bit.ly/3M9aKHC

免費【呈分試急救班】立即報名：https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元：https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳