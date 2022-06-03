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【疫下支援】新家園協會及機構以低價提供抗疫物資予劏房戶　惠及近百家庭

社會 14:01 2022/06/03

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

新家園協會聯合記者會。(梁偉榮攝)

新家園協會推出「劏房慈善項目」，關注劏房居民的衞生健康問題，為居於劏房的居民提供廉價和安全有效的防疫產品，以減少交叉感染，及為少數族裔和待業人士提供培訓和就業機會，項目運作1個多月以來已惠及近百戶基層家庭。 

港府去年12月發表《長遠房屋策略》2021年度報告，推算全港12.7萬戶居住在環境久佳的小單位，比前年增加5,100戶，增幅達4.1%，其中9.2萬戶居於劏房，可見劏房問題近年日趨嚴重。新家園協會服務總監（香港）陳義飛續指，劏房廁所喉管胡亂接駁情況十分普遍，易出現交叉感染，他形容是「一家爆發，全戶一齊受影響」。

新家園和滙朗亞太有限公司，提供空間殺毒潔淨機，以「1日3元」的價格，改善劏房環境，現已有近百劏房戶受惠。活髮社亦捐出25萬元作為啟動資金，並向少數族裔和待業人士提供培訓和就業機會，讓他們作為「導購」角色向少數族裔介紹產品，增加防疫知識。 

現就讀城大2年級的少數族裔人士Jennifer表示，推廣防疫產品工作，能讓她以母語向同族及家人朋友講解防疫知識，更容易吸收。 

立法會議員容海恩表示，部分少數族裔衞生意識或較薄弱，工作機會不多，社會對他們關心度不高，項目可提供一個機會讓他們貢獻社會。 

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記者：黃穎津

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