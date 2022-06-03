【端午節】赤柱復辦龍舟活動　大澳居民按傳統辦龍舟游涌【多圖】

▲ 赤柱復辦龍舟活動，大澳居民按傳統辦龍舟游涌。（譚以諾攝）

今日（3日）是端午節正日，過去因疫情停辦兩年的赤柱國際龍舟錦標賽今年雖未如期舉行，正賽要延至10月2日，但赤柱龍舟協會今日在赤柱正灘舉辦「赤柱龍舟賀端陽」活動，延續傳統舉行拜神祈福及畫龍點精祭神儀式，並安排龍舟亮相巡遊活動，讓市民大飽「龍舟癮」；而大澳鄉事委員會今年亦有按傳統在端午節舉行「龍舟遊涌」。

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今早赤柱正灘就已經人頭湧湧，十多隊隊伍的龍舟健兒在熱身，亦有一家大細特意前來感受氣氛。雖然今日並非正式比賽，但一眾健兒依然落力，多條龍舟隨鼓聲出發，使勁出力划，臨近衝刺，划得更落力，觀眾亦紛紛鼓掌支持。

赤柱龍舟協會指，今次共有33場巡遊，有52隊參與，參與隊伍必須掃描安心出行及符合疫苗通行證要求。大會已安排20個義工確保參加者遵守限聚令，又不時廣播，提醒市民要做好防疫措施，亦有警察在岸上巡邏。

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而在大澳，居民按傳統習俗舉行「龍舟遊涌」，祈求風調雨順。居民先到四間廟宇恭迎神像，送到神艇由龍舟領航，經大澳水道巡遊，傳統上寓意驅除瘟疫。

大澳「龍舟遊涌」有過百年歷史，是一項以龍舟進行的祭祀儀式和傳統習俗，相傳百多年前大澳遇上瘟疫，游涌過後疫情便消散，從此龍舟游涌維持至今，在2011年更被列入《國家級非物質文化遺產名錄》。

多區龍舟賽事相繼宣布今年9月或10月才復辦，例如將軍澳龍舟賽順延至9月11日舉行；香港仔龍舟競渡大賽順延至10月2日；沙田龍舟競賽順延至10月23日等等。

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記者：李榮忠