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【污水陽性】沙田嘉徑苑及鰂魚涌康怡花園等污水陽性　當局派逾16萬快測包

社會 15:00 2022/06/03

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

(新聞處提供)

民政事務今日（3日）表示，沙田及東區採集到對新冠病毒病毒呈陽性的污水樣本，向區內住戶、清潔及物管員工派發共約162,000套新冠病毒快速測試套裝。
 

快速測試

沙田-顯徑邨及嘉徑苑
　　 
東區-康怡花園及康蘭居
　　 
快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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責任編輯：余思嵐
 

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