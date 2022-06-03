【沙頭角碼頭】沙頭角開放禁區　居民冀帶動經濟

▲ 沙頭角禁區現階段暫時只開放沙頭角碼頭及停車場附近的墟市範圍。（陳國峰攝）

沙頭角禁區今日(3日)起逐步開放，周末及假期開放予指定旅行團進入沙頭角指定範圍，現階段暫時只開放沙頭角碼頭及停車場附近的墟市範圍，當地居民期望旅行團可帶動當地經濟，解決交通擠塞問題。

居民劉先生認為開放禁區後，政府需著手解決交通問題，他指當局應做好交通配套，例如興建大型停車場，以應付日後因遊客漸多而產生的交通擠塞。至於會否擔憂當地治安，他認為現時只是開放予150名團友，暫時不擔心會構成治安問題，交通擠塞才是最急切的問題。

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有售賣自家製糯米糍、腰果的檔主李小姐說，以往過年過節都會製作米通等特產，現可將特產推介予旅客，相信有助帶動生意。

王先生與太太是首日旅行團的團友，他表示，居於香港多年但從未到過沙頭角，希望可參觀歷史遺跡，多了解香港。對於中英街未有開放計劃，他認為有點可惜，但他相信未來會開放中英街，屆時會再前往參觀。

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記者：盧佩琳