【釘牌教師】今年首4個月有8名教師遭釘牌　有教師向女學生送名貴禮物及金錢

▲ 今年首4個月有8名教師遭釘牌。（資料圖片）

據教育局昨日（2日）向立法會提交的文件，截至4月底，今年已有8人遭取消教師註冊，多於去年全年總數。部分遭釘牌的教師涉向學生發送大量超越師生關係的信息、披露文憑試試題、因刑事毁壞被判入獄等。亦有教師涉於初小課堂上提及政治事件，獲發譴責信。

立法會教育事務委員會下次會議將討論教師專業操守議題，按教育局提交的文件，由2019年1月至2021年12月的過去3年，局方共接獲502宗教師涉違反專業操守的個案，當中344宗與2019年社會動亂相關；而截至今年4月底，除13宗司法程序尚未完結的個案外，當局已處理所有涉社會動亂的投訴。

教育局指出，截至今年4月，共有8名教師遭取消註冊、4人收譴責信、14收到書面警告、3人獲書面勸喻，詳見下表：

2019 2020 2021 2022（截至４月底） 取消教師註冊 5 7 7 8 譴責信 5 24 36 4 書面警告 21 29 70 14 書面勸喻 16 20 22 3 口頭提示 14 28 16 4

當局亦列出部分涉專業失德的個案，其中一人向全校老師發出電郵，表示自己與一名同性校友有不恰當的關係，並轉以一名女學生為目標。調查發現該教師向女學生贈送名貴禮物及金錢，並發送大量內容超越師生關係的信息，又在學生家附近徘徊，迫使該生與他見面，最終獲取消註冊。

而部分獲譴責信的例子，包括一名教師在初小班主任課故意提起具爭議的政治事件，著學生自行從互聯網蒐尋有關資料，教育局指，有關事件與班主任課無關，而互聯網上資料有真有偽，年幼學生沒有分辨的能力，容易被誤導，加上事件涉複雜的政治和社會議題，不適合年幼的小學生，認為該教師行為不負責任；亦有教師在社交媒體上載大量含有強烈政治觀點及扭曲價值觀的訊息，涉及沒有事實根據的謾罵、詛咒及支持示威者、違法者和暴力行為的訊息，局方認為有違社會對教師的要求和期望，因此發出譴責信。

部分則與社會事件無關，其中有教師涉於小六呈分試，將任教班別學生答卷內的錯誤答案塗改，填寫正確答案，獲發譴責信。有獲警告信的教師涉長期以帶貶意的綽號稱呼學生，或在未經同意下將學生習作上載至社交媒體，並附以不恰當字眼及手勢。

教育局指出，正著手制訂一套教師專業操守指引，具體說明教師須具備的專業操守，以及應有的個人行為規範，並會提供示例，局方檢視教師的註冊時，亦會以此作為參考，亦會因應時代發展，適時按需要更新有關指引及示例。

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責任編輯：黃悅晴