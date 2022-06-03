【求婚憾事】港男精心策劃驚喜求婚　酒店出錯清空佈置心血全毀

▲ 港男精心策劃的驚喜求婚，因酒店出錯而心血全毀。

求婚是人生中重要大事，對許多愛侶來說都會希望留下驚喜回憶，最近一名男網民就在Facebook分享令他感到既黑暗又難忘的經歷。男網民表示，自己事先預訂了中環一間酒店房間進行精心佈置，打算為未婚妻慶生及求婚。豈料打開房門一刻，卻發現房內佈置已被清空，心血全毀，未婚妻更傷心到哭起來，令男網民大感難過，直言是「人生中最黑暗最難忘嘅一日」。

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據Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」，有男網民今天（3日）發帖指，上周四（5月26日）是他「人生中最黑暗最難忘嘅一日」。他指自己當日在中環一間酒店，預約了一連5天的房間來慶祝未婚妻生日。

而為了給未婚妻驚喜，他更特意提早一日預約房間去佈置，以準備明天入住時向她求婚。男網民事前跟酒店方商量，提醒職員不要郁動房間佈置，又在窗邊放置求婚花束，打算跟未婚妻一併前來酒店時，再假裝辦理登記入住，由未婚妻開門再發現驚喜。

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男網民跟未婚妻來到酒店，再準備好用眼罩蒙著未婚妻雙眼，叫她等一等，豈料眼前所見和想像中的卻是截然不同：

我想像既（嘅）畫面原本係我開好哂啲佈置左既（嘅）燈飾，手攞花束跪好向佢求婚…但當我開門既（嘅）一刻…結果係我受到極大既（嘅）驚嚇…

因為當我開門既（嘅）時候我見到既（嘅）係一個house keeping既（嘅）職員，而我所有既（嘅）佈置都冇哂…我果一刻熄左（咗）機…真係隔左好幾秒…我先反應到…

男網民稱，客房服務員還問他為何會來房間，並表示房間未整理好。男網民即時詢問職員及前台，都未有交代。而當問到房間原來的佈置及花束在哪時，職員回應係已全丟掉，後來才說花束仍在，而男網民的未婚妻傷心得哭出來：

我未婚妻攬住紮佢地唔知喺邊度執返黎，但原本係用來同佢求婚嘅花傷心到喊…

事發後，男網民與未婚妻都不想再留在這間酒店，當日即時預約另一間酒店入住。而原本他們打算入住的酒店，經理事後也有聯絡他，並向他道歉：

當晚有酒店經理聯絡我道歉，亦話今次事件係佢地全部既責任，但只能夠賠償花及佈置物品既費用，同埋酒店房錢之後就匆匆close左case…成件事連24小時都未過…

男網民指這次事件對他及未婚妻來說，是一件不想再回憶的事，直言無法用金錢來彌補錯過的時光：

因為酒店嘅失誤錯失左（咗）求婚既（嘅）驚喜同快樂，就算酒店願意賠償物件上嘅費用，但錯過左（咗）嘅時光，我嘅心血…好多好多都無辦法用金錢去賠償…

事件引來網民熱烈議論，點擊睇下圖：

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責任編輯：王明芳