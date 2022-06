【醫療事故】47歲男照胃鏡時現突發性心臟停頓　現昏迷10個月家屬質疑麻醉科醫生出錯

▲ 社區組織協會幹事彭鴻昌。(資料圖片)

一名47歲男士去年8月在旺角一內視鏡中心作腸胃鏡檢查時,出現突發性心臟停頓,醫生為其搶救及召喚救護車到醫院急症室,其後入住深切治療病房,事發至今已有10個月,仍維持昏迷狀態。家屬質疑事件中的麻醉科醫生麻醉步驟不當、非全程參與整個檢查等,已向醫務委員會投訴。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

社區組織協會幹事彭鴻昌今年初接獲求助,報稱47歲姓陳男事主去年8月初早上,到旺角香港內視鏡中心接受腸胃鏡檢查;惟胞姊約半小時後接獲通知,指胞弟現突發性心臟停頓需搶救,被送到廣華醫院急症室,留醫深切治療病房,至今仍陷昏迷,直至近日情況稍有好轉。

廣華醫院醫生說弟弟送院時脈搏很弱,相信是因搶救時間太長,導致腦缺氧,而腦部電腦掃描亦揭腦損傷,令弟弟甦醒機會很徵。

胞姊陳小姐稱獲醫生朋友閱胞弟醫療報告,發現涉事麻醉科醫生亦曾發生類似事件,質疑涉事醫生過程中步驟出錯,致胞弟血壓急跌。至於報告提到「He came to see the patient and resuscitation was started immediately」,彭鴻昌亦質疑涉事醫生或非全程監察過程,令男事主延遲救治。

陳小姐事後曾向私營醫療機構投訴委員會投訴,惟涉事中心事發時非持有私營醫療機構牌照,而未能處理;並已再向醫委會投訴,了解涉事醫生是否涉及失誤。翻查資料,涉事香港內視鏡中心已註冊日間醫療中心牌照,有效期為2021年12月17日至2024年12月16日,持牌人名稱為香港內視鏡檢驗及治療中心有限公司。

TOPick向涉事中心負責人邱國基查詢,他反駁指男事主當日接受胃鏡檢查期間心跳及呼吸異常,醫療人員已即為其急救,並搶救成功;而事主離開中心時,維生指數回復正常,並舉出「OK」手勢示意無事。

他強調,有關檢查需麻醉監測,麻醉科醫生不可能離開現場,而當日在場2名護士、主診醫生及中心閉路電視均可作出證明。他相信病人或是因對某些藥物有相沖而導致維生指數出現問題,主診醫生事後亦有與家屬溝通及了解情況,並就相關事件向衞生署呈報。他說,中心只負責提供場地,設施、儀器及藥物均合符衞生署要求,事發後亦再無要求涉事醫生到中心協助。

彭鴻昌提醒市民,現時內窺鏡中心大行其道,應小心選擇,並按身體需要及情況決定檢查項目;又建議衞生署定期突擊檢查持牌日間醫療中心,以確保質素,減少發生有關醫療事故。

衞生署回覆指,私營醫療機構投訴委員會可就適當的個案,向投訢人提供有關監管機構資訊或轉介,以便作出跟進 ;強調無牌營辦日間醫療中心的罰則條文將會於今年6月30日生效,當日起於沒有牌照的情況下營辦日間醫療中心即屬違法。

最新熱門影片:【TOPick診症室】晚期HER2陽性乳癌復發難處理 醫生拆解結合化療標靶二合一治療

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠:https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

記者:郭詩詩