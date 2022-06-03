【第五波疫情】今日新增499宗確診　蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫【不斷更新】

▲ （梁偉榮攝）

本港第五波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今日（3日）下午出席記者會，交代最新疫情。

【17:05】Zentral、Iron Fairies酒吧仍有少於100名訪客未做檢測

張竹君補充指，蘭桂坊酒吧Shuffle位於中環德己立街38-44號好利商業大廈地下上層A,B及G舖。而Zentral、Iron Fairies酒吧仍有少於100名訪客未做檢測，已向他們發出警告，兩間酒吧的全基因結果與本地的病毒株接近；另仍需一些時間分析最新兩間酒吧LINQ、Shuffle的全基因分析。

【17:00】張竹君建議市民如非進食要戴好口罩

張竹君表示，砵典乍街酒吧LINQ沒有跳舞的地方，多數只走來走去聊天及飲酒，建議如非進食、與陌生人聊天要戴好口罩。

【16:56】蘭桂坊酒吧Shuffle有人跳舞

張竹君表示，新爆疫的蘭桂坊酒吧Shuffle有跳舞的地方，很多人都是飲酒、聊天及跳舞，多數人無戴口罩。她又呼籲如市民曾到過高危的地方要盡早做檢測。

另外，深水埗有酒吧涉嫌違規營業，警方拘捕一名負責人及向251名顧客發告票。張表示不太情況有關事件，但強調如到有關地方要打齊針，否則染疫後感染情況會比較嚴重。

【16:50】張竹君分析疫情

接連有多間酒吧爆疫，張竹君表示近日疫情稍有微升，但要認真了解是否有反彈，認為除了要視乎確診個案外，也要視乎大廈圍封、污水檢測、死亡個案及入院數字等。

【16:43】蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫

蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫出現14宗確診，患者5月28日晚上11時半至29日凌晨2時曾到訪，其中一宗個案曾到訪Zentral。即看：【下一頁】

【16:41】酒吧LINQ再多3宗確診個案

Zentral、Iron Fairies酒吧今沒新增個案，位於砵典乍街35號LINQ再多3宗確診個案，累計21宗個案，該酒吧5月27日曾有150、160人到訪、5月28日有約200多人到訪，其環境樣本呈陰性。

【16:40】多兩宗死亡個案

醫管局再呈報多兩宗死亡個案，涉及79及87歲男病人；其中87歲男病人本身有高血壓、胃癌等，已打一針疫苗，5月28日因氣喘、咳嗽入院，及後因自身疾病併發肺炎離世，至於79歲男病人已打兩針，有高血壓、痛風及腎病等，5月27日因頭痛等入院，腦掃瞄發現出血，曾入住ICU，情況一直惡化至昨日離世。

【16:35】香港基督教服務處時代幼兒學校兩學生染BA.2.12.1

張竹君指，今日新增1宗老人院舍員工確診個案，其家人早前已確診，有9名院舍緊密接觸者須需檢疫。另外，昨日至今，接獲11宗學校呈報個案，涉9名學生及3名職員。

當局昨日公布香港基督教服務處時代幼兒學校的兩宗個案，他們是全日制學生，中間有午睡時間，二人睡隔離，料染BA.2.12.1，同班其他學生需檢疫，房間有約8名幼童需家居隔離。即看：【下一頁】

德思齊加拿大國際學校再多一宗個案，是同班同學，最後上班日是5月25日，其家人也是確診個案，染BA.2.12.1。即看：【下一頁】

【16:30】今日新增499宗確診、5.31快測陽性個案覆查陰性率達23%

本港今日新增499宗確診，當中199宗屬核酸陽性、300宗屬快測陽性個案，今波疫情累計達120.1萬宗確診；另今日錄得49宗輸入個案，有24宗在抵港時發現陽性。張竹君指，據5月31日呈報數字，當日快測陽性個案，其中49宗個案覆查時呈陰性，佔23%，當局會再調查有關情況，了解是否屬虛報。

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記者：TOPick港聞組