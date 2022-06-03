【學校疫情】學校錄12宗陽性呈報　有幼稚園幼童染BA.2.12.1

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本港今日（3日）增499宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏出席疫情記者會。

張竹君表示，學校昨日下午再錄12宗陽性個案，涉及9名學生及3名職員，分別來自8間學校，包括4間幼稚園、2間小學、2間中學。當中11宗是快測陽性，其餘是核酸檢測陽性。

香港基督教服務處時代幼兒學校有兩名幼童染疫，他們午睡期間沒有戴口罩，睡在鄰床，疑因而傳播，經全基因分析懷疑其中一名幼童染BA.2.12.1。另外，有8名幼童在同房午睡，需要家居檢疫。

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記者：李榮忠