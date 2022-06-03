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【酒吧爆疫】中環LINQ酒吧增3宗確診　Shuffle酒吧現爆發涉14宗個案

社會 16:45 2022/06/03

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（資料圖片）

中環德己立街酒吧「Zentral」爆疫，其中一人在博愛醫院鄧佩瓊紀念中學兼職教籃球隊，致數名學生染疫；而另一爆發的中環酒吧「The Iron Fairies」群組客人曾除口罩周圍走及跳舞，亦有員工染疫。另外，砵典乍街「LINQ」酒吧亦有爆發，其中有個案曾到訪「The Iron Fairies」。

本港今日（3日）新增499宗確診個案，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，「Zentral」及「The Iron Fairies」群組今沒有新增個案，但仍有人未做強檢，已出警告或採法律行動。而砵典乍街35號「LINQ」酒吧群組今再多3宗個案，3人均在5月28日晚到訪，群組累計共21宗個案。張竹君指，「LINQ」在5月27日晚有大概150至160人到訪，而5月28日晚有大概有200多人到訪，並在「LINQ」取了32個環境樣本，包括廁所、枱面、空氣清新機等，結果全部陰性。

另外，香港中環德己立街38-44號「Shuffle」酒吧在5月28日晚上11時半到翌日凌晨2時，錄得14宗個案，其中一人在上星期曾到訪「Zentral」，涉11女3男，年齡介乎21至32歲，在5月30至31日發病，防護中心已派員到現場視察，並取疫苗通行證資料作追查。張竹君指，「Shuffle」有跳舞的地方，很多人都是飲酒、聊天及跳舞，多數人無戴口罩。她又呼籲如市民曾到過高危的地方要盡早做檢測。

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記者：李榮忠

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