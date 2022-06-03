【第五波疫情】當局覆檢5月31日呈報個案　揭49宗屬陰性佔整體23%

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（林宇翔攝）

近日快測及核酸檢測陽性個案均較之前偏高，當局覆查後發現部分屬陰性，懷疑涉及虛報已轉交警方跟進。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增499宗確診個案。而當局覆檢5月31日呈報的個案，有49宗佔23%是陰性個案。張竹君稱會跟進調查，快測本身亦會有假陽性情況出現，亦不排除是有虛報或將較早前陽性的情況再申報。

被問到疫情形勢是否有反彈，張竹君認為數字上是有微升，當局會留意反彈，但就指本港確診數字分為核酸及快測，當中一半個案沒有病微，要視乎市民會否進行檢測，而疫情趨勢除了確診宗數外，亦要視乎其他數字，包括污水檢測、大廈圍封強檢、入院數字等，當局會較為着重嚴重性，即入院情況、死亡數字，病徵輕微的未必準確。

本港今日新增499宗確診，49宗屬輸入個案，詳情即看：【下一頁】

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記者：蘇文軒