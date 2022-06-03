【資源共享】二手物品網上配對平台物盡其用　免費物流服務改善基層生活

▲ 一站式二手物品配對網上平台有應用程式及網上版，介面易用，方便市民徵求及捐贈生活中多餘物品。（林宇翔攝）

二手物品有價，對自己可能已無用，對其他人來說卻有無比價值。交易平台除了有為人熟悉的Carousell外，亦有這個由聖雅各福群會全新推出、全港一站式二手物品配對網上平台GOODS-CO。所有物品都是免費，幫助到基層人士之餘，更為物品賦予第二生命。

現今世代網上購物易如反掌，造就香港人過度消費及用完即棄的壞習慣；另一方面，基層市民資源卻貧乏，疫情下更突顯出無助及困難。相信大部分港人擁有比需要的東西多，如果物品狀態仍然完好，何不捐獻出去，減少浪費兼能助人？

資源重新分配減廢助人

香港有超過165萬人活在貧窮綫下，家庭用品即使損毀亦難於更換；而香港每天平均被棄置於堆填區的都市固體廢物達10,809公噸。由滙豐銀行慈善基金支持，聖雅各福群會推出一站式二手物品配對網上平台GOODS-CO，希望可解決資源錯配問題。

▲ 小型物件可以互相約時間交收。（聖雅各福群會提供）

聖雅各福群會項目經理徐建森說：「其實早於2019年疫情前已有這個構思，當時我們有另一個項目FOOD-CO，都是利用網上平台去進行食物配對。累積經驗後，發現很多公司除了食物以外，亦有很多物品資源可以分享，所以思考擴展的可能性。除了由食物變成各種物品，受惠對象亦由非牟利機構延伸至個人，推動二手重用文化，達到環保扶貧兩者兼得的成效。」

過5千件物品待領

GOODS-CO於2022年1月至4月進行了一項調查，訪問了2,000名基層人士及81間社福機構於過去一年物資的需要。近9成基層人士都認同使用二手物品能減輕經濟負擔，亦願意接收及使用二手物，而他們最需要的物品分別為電器、電子產品及家具，可能是為了上樓之用。

現時平台約有超過8萬件物品，用戶約有860多位、逾140個非牟利機構合作，在平台開始了兩星期後，成功配對了54宗交易，約5,000件物品，主要是環保袋、玩具、文具及電器等。徐建森說公司層面較多，可能是辦公室或酒店搬遷，就有大量物品捐贈，例如LCD熒幕、電視機等。個人捐贈的類別則會較多元化，以衣物及圖書文具居多。

▲ GOODS-CO將從酒店收到50部電視透過社福機構、教會等轉贈給基層人士。（聖雅各福群會提供）

提倡先徵後買

徐建森提到之前曾有低收入的小朋友，在疫情時需要上網課，但卻沒有電腦，靠平台上的徵求功能，團隊為他尋找一些捐贈者，看看有沒有多餘的平板電腦，最後也能成功配對。早前曾有酒店捐出50部LCD電視機，運作正常而且新淨。他們放了上GOODS-CO平台，很快就送了多部出去，接收者有新電視使用，也覺得很開心。

平台目的是希望大家也可以先徵後買，提倡二手重用文化，減少不必要的浪費。為了避免有人濫用平台，大量接收物品轉售，將來會推出限額功能，如高價值的電器及電子產品一季只可領取一件，按實際情況再調節，讓資源可以公平地分配。

使用簡單方便

將物品放上GOODS-CO平台交易也不複雜，徐建森介紹：「註明基本資料如名稱、類別、尺寸、外觀及功能狀態等，同時亦可根據平台的指引，為物品正面、內部等拍照，提供破損位置等，讓人知道有瑕疵，不介意才選擇。資料盡量也要求全面，以免有貨不對辦的情況發生，而平均配對時間是4至5天。暫時運作也很順暢，交收上也沒有遇到問題及爭議。」

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徐建森說在電話應用程式及網頁的首頁上，可見到最新分布、即將到期以及附近捐贈的物品，節省運輸成本；亦可以利用搜尋功能尋找心目中需要的物品。有些公司捐贈的物品數量很多，全香港的非牟利機構就可按需要去申請，亦需經過評分審核。個人申請就簡單得多，只需按配對就可以，之後雙方就可以約交收。平台亦會提醒用家，是否真的有需要，以及尺寸是否合適才會進行配對，希望不會再次產生浪費。」

免費物流助基層

有別於網上二手物品買賣平台Carousell或Facebook Marketplace，或是實體店如救世軍家品店，GOODS-CO主要以免費用品交易為主，將企業及個人捐贈物品列出並進行配對，除了個人申請以外，還有非牟利機構，讓更多層面的人士也能受惠。最大的一個分別是，平台會特別為低收入人士提供一個免費物流支援。

「較大型家具如椅子、電器如雪櫃或洗衣機等，要call車找人幫忙搬運，成本頗高，所以這些物品流動性有局限。我們希望可以幫到低收入人士，只要符合資格，經過審批後就可以使用這個免費服務。我們有車隊可以幫忙運輸，令物品配對流程更順利有效。」

▲ 家庭主婦May為改善兒子網上學習情況，在GOODS-CO平台成功接收二手電子用品。（聖雅各福群會提供）

為低收入人士提供就業

GOODS-CO的作用並非只限於物品配對，第二階段還能提供工作機會。徐建森解說：「我們會招聘一批基層成為運送專員，目標可服務到200位低收入人士，提供總共4,000個工作時數。主要為買賣雙方進行物流工作，希望他們能賺到一些外快，同時亦打算提供培訓，教導他們一些簡單安裝及維修。」

現時GOODS-CO仍在起步初期，徐建森希望有更多人認識並使用這個平台，在第二階段約6月尾至7月頭將引入更多功能，包括積分獎賞、加入更多物品資訊等，刺激更多二手物品分享。「有人放物品上去，同時有人接收，才能愈做愈大，我們將會加強宣傳，了解我們的理念並一同參與，才能成功推動二手重用文化。」

記者：張頌婷