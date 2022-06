【精神健康】3大徵兆自測精神健康　綫上支援平台提供諮詢輔導服務

▲ 「疫情下社區人士精神健康狀況及線上支援成效研究」透過平台成功收集3,749位平台使用者的網上問卷,發現自第五波疫情,市民對綫上支援服務的需求急增,平台使用者現有6,919人,較2021年9至12月累計的3,727人,增幅超過66%。

最近,有精神健康自助平台,與社福界機構和大學合作進行研究,發現自疫情爆發後(尤其第五波),綫上精神健康服務平台使用率增加差不多6成以上,當中近47%使用者更有中度至非常嚴重程度的焦慮,而尋求綫上心理輔導的人數增加近兩倍以上,升幅更突顯香港市民更需要關注自身精神及情緒健康,並呼籲政府能增撥更多資源,協助發展綫上精神健康服務。

由於港人工作繁忙,以及長時間工作,以致他們得不到有效的支援,甚至忽視個人精神健康的問題。有見及此,由中國銀行(香港)資助、浸信會愛群社會服務處主辨一個名為「Re:Fresh電子精神健康支援自助平台」的綫上精神健康服務。

Re:Fresh 電子精神健康支援自助平台計劃督導主任潘文輝表示:「我們是參考美國生活形態醫學會(American College of Lifestyle Medicine)及美國國家健康研究所(National Wellness Institute)的研究,以6種切實可行的健康目標為主題,如飲食、睡眠和人際關係等,提供一些深入淺出的專家建議,和提供預防性的資訊給有需要的使用者。據耶魯大學心理學博士Michael F.Hoyt的建議,及早接受短期心理諮詢,會更有效紓緩焦慮、抑鬱、失眠同人際關係衝突問題,效果更媲美長期輔導。」

▲ Re:Fresh 電子精神健康支援自助平台計劃督導主任潘文輝(左)和主管林禮康(右)表示自助平台能讓大眾可更深認識精神健康的重要性。

電子精神健康支援自助平台計劃主管林禮康:「平台操作簡易,用戶可以不記名形式登記,只須提供電郵地址,填寫30秒對個人精神健康的評估問卷,便可得到一對一綫上諮詢,和由平台提供有關身心靈的資訊。」

只要合乎以下3種狀況的其中一項,已代表精神健康出現問題的先兆。

1.持續劣睡影響工作

劣睡即睡眠質素欠佳,包括淺睡、早醒或失眠等徵狀,甚至影響工作,難以集中精神。很多時躺在床上20分鐘仍未能入眠,輾轉反側/醒了很難再入眠,情況維持3至4天以上,都是壓力的警號!

▲ 很多自助課程資訊提供,在出現輕度精神健康問題前,可預先「自」療。(網站擷圖畫面)

2.煩躁忟憎易被激怒

因疫情關係,多人困在家,關係不好,壓力太大,如發現自己脾氣不好,經常沒耐性煩躁不安,並很容易給人激怒。小小東西都會感到很不安,又或很少的事情已想同人嗌交等,這些都是先兆,代表神經系統很敏感,處於一個很on guard的狀態。

3.焦慮不安精神散漫

如發現自己很多憂慮,如擔心自己工作、環境和前途等。又或工作時精神散漫,不斷檢查或清潔某樣東西,並拖延工作進度……這已是中度以上的焦慮。如廁頻密、經常有無原故的痛症,如頭痛肚痛等看,很大機會是腸胃過份緊張所產生的反應,而焦慮往往會帶來很多不明來歷的痛症。

輕鬆做個精神健康守護員

俗語有云病向淺中醫,但情緒這東西,如啞子吃黃蓮,很多時仍是解鈴還須繫鈴人,心病還需心藥醫,在未去到嚴重階段時,自Heal也是一個很好的方法。潘文輝:「有些個案因工作太忙,辦工時根本抽不到時間找我們,即使我們的辦公時間已去到晚上十點,但仍有需要支援的朋友得到照顧。網上平台好處是全天候,而用戶可透過平台推介的自助方法去學習,慢慢為自己重建一個良好的生活習慣。」

林禮康:「上次在我們的分享會,便有一位用戶專誠由九龍城搭車來港島區作分享。她透過自己study,在自助平台所提供的工作坊或講座得到『自療』的方法,得到紓緩壓力情緒的方法,她表示效果顯著,都主動出席並分享她的體驗。畢竟能在早期出現少少徵狀時對正下藥的話,才是精神健康最好的方法。」

此網站操作也很簡易,只需提供可作日後溝通用的電郵地址(可不需用真名/不記名,雙重認證,一切資料絕對保密),登記成為用戶時,回答幾項關於幣精神健康問題,從中得一樣較客觀指數的評估。成為用戶後,如發現屬中度或嚴重程度的,平台中心的同事會作出最快的回應(通常在7日內便得到回應),安排時間提供一次性綫上面見(可用zoom/電話),主要了解對方狀況和評估,視乎需要才在網上作4次輔導服務。

潘文輝:「我們的平台,是透過人工智能,為各用戶提供適合他們相關(6種健康目標)的工作坊和資訊。我們籌備了差不多兩年,5月28日才正式啟動綫上自助平台。同時,亦展開為期兩星期的《Meeting the NEW ME你想「新」活節》,邀請多位專業嘉賓主持免費綫上工作坊和講座。」

好像首個登場合作的,是香港新晉藝術家Uuendy Lau,以「遇見新的我」為題與Refresh「聯乘」創作藝術,這也是她第一次圍繞精神健康來創作。透過與藝術對話,創作者與大家一起踏上一趟自我探索的全新旅程,發現自己另一些新的面貌、擁抱自己的並定下新的挑戰呢!

【Refresh X UUendy Lau Meeting the New Me 線上藝術展覽】

查詢︰refresh.bokss.org.hk

記者:黃鑑江