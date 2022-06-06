【精神健康】3大徵兆自測精神健康　綫上支援平台提供諮詢輔導服務

▲ 「疫情下社區人士精神健康狀況及線上支援成效研究」透過平台成功收集3,749位平台使用者的網上問卷，發現自第五波疫情，市民對綫上支援服務的需求急增，平台使用者現有6,919人，較2021年9至12月累計的3,727人，增幅超過66%。

最近，有精神健康自助平台，與社福界機構和大學合作進行研究，發現自疫情爆發後（尤其第五波），綫上精神健康服務平台使用率增加差不多６成以上，當中近47%使用者更有中度至非常嚴重程度的焦慮，而尋求綫上心理輔導的人數增加近兩倍以上，升幅更突顯香港市民更需要關注自身精神及情緒健康，並呼籲政府能增撥更多資源，協助發展綫上精神健康服務。

由於港人工作繁忙，以及長時間工作，以致他們得不到有效的支援，甚至忽視個人精神健康的問題。有見及此，由中國銀行（香港）資助、浸信會愛群社會服務處主辨一個名為「Re:Fresh電子精神健康支援自助平台」的綫上精神健康服務。

Re:Fresh 電子精神健康支援自助平台計劃督導主任潘文輝表示：「我們是參考美國生活形態醫學會（American College of Lifestyle Medicine）及美國國家健康研究所（National Wellness Institute）的研究，以6種切實可行的健康目標為主題，如飲食、睡眠和人際關係等，提供一些深入淺出的專家建議，和提供預防性的資訊給有需要的使用者。據耶魯大學心理學博士Michael F.Hoyt的建議，及早接受短期心理諮詢，會更有效紓緩焦慮、抑鬱、失眠同人際關係衝突問題，效果更媲美長期輔導。」

▲ Re:Fresh 電子精神健康支援自助平台計劃督導主任潘文輝（左）和主管林禮康（右）表示自助平台能讓大眾可更深認識精神健康的重要性。

電子精神健康支援自助平台計劃主管林禮康：「平台操作簡易，用戶可以不記名形式登記，只須提供電郵地址，填寫30秒對個人精神健康的評估問卷，便可得到一對一綫上諮詢，和由平台提供有關身心靈的資訊。」

只要合乎以下3種狀況的其中一項，已代表精神健康出現問題的先兆。

1.持續劣睡影響工作

劣睡即睡眠質素欠佳，包括淺睡、早醒或失眠等徵狀，甚至影響工作，難以集中精神。很多時躺在床上20分鐘仍未能入眠，輾轉反側／醒了很難再入眠，情況維持3至4天以上，都是壓力的警號！

▲ 很多自助課程資訊提供，在出現輕度精神健康問題前，可預先「自」療。（網站擷圖畫面）

2.煩躁忟憎易被激怒

因疫情關係，多人困在家，關係不好，壓力太大，如發現自己脾氣不好，經常沒耐性煩躁不安，並很容易給人激怒。小小東西都會感到很不安，又或很少的事情已想同人嗌交等，這些都是先兆，代表神經系統很敏感，處於一個很on guard的狀態。

3.焦慮不安精神散漫

如發現自己很多憂慮，如擔心自己工作、環境和前途等。又或工作時精神散漫，不斷檢查或清潔某樣東西，並拖延工作進度……這已是中度以上的焦慮。如廁頻密、經常有無原故的痛症，如頭痛肚痛等看，很大機會是腸胃過份緊張所產生的反應，而焦慮往往會帶來很多不明來歷的痛症。

輕鬆做個精神健康守護員

俗語有云病向淺中醫，但情緒這東西，如啞子吃黃蓮，很多時仍是解鈴還須繫鈴人，心病還需心藥醫，在未去到嚴重階段時，自Heal也是一個很好的方法。潘文輝：「有些個案因工作太忙，辦工時根本抽不到時間找我們，即使我們的辦公時間已去到晚上十點，但仍有需要支援的朋友得到照顧。網上平台好處是全天候，而用戶可透過平台推介的自助方法去學習，慢慢為自己重建一個良好的生活習慣。」

林禮康：「上次在我們的分享會，便有一位用戶專誠由九龍城搭車來港島區作分享。她透過自己study，在自助平台所提供的工作坊或講座得到『自療』的方法，得到紓緩壓力情緒的方法，她表示效果顯著，都主動出席並分享她的體驗。畢竟能在早期出現少少徵狀時對正下藥的話，才是精神健康最好的方法。」

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此網站操作也很簡易，只需提供可作日後溝通用的電郵地址（可不需用真名／不記名，雙重認證，一切資料絕對保密），登記成為用戶時，回答幾項關於幣精神健康問題，從中得一樣較客觀指數的評估。成為用戶後，如發現屬中度或嚴重程度的，平台中心的同事會作出最快的回應（通常在7日內便得到回應），安排時間提供一次性綫上面見（可用zoom／電話），主要了解對方狀況和評估，視乎需要才在網上作４次輔導服務。

潘文輝：「我們的平台，是透過人工智能，為各用戶提供適合他們相關（6種健康目標）的工作坊和資訊。我們籌備了差不多兩年，5月28日才正式啟動綫上自助平台。同時，亦展開為期兩星期的《Meeting the NEW ME你想「新」活節》，邀請多位專業嘉賓主持免費綫上工作坊和講座。」

好像首個登場合作的，是香港新晉藝術家Uuendy Lau，以「遇見新的我」為題與Refresh「聯乘」創作藝術，這也是她第一次圍繞精神健康來創作。透過與藝術對話，創作者與大家一起踏上一趟自我探索的全新旅程，發現自己另一些新的面貌、擁抱自己的並定下新的挑戰呢！

【Refresh X UUendy Lau Meeting the New Me 線上藝術展覽】

查詢︰refresh.bokss.org.hk

記者：黃鑑江