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【校長專欄】香港學生輔助會小學推動英語學習　向國際學校取經增強學生英語能力

中小學 17:39 2022/06/03

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香港學生輔助會小學積極推動英語學習。

香港學生輔助會小學(簡稱「輔小」)位於元朗天水圍，學校致力推動英語學習，課程上引入不同的英語學習計劃，例如Space Town、RWI、Key2 Literacy Programme等，又加入戲劇元素，提升學生英語表達能力及自信心。

為豐富校園的學習體驗，學校近年按不同主題於各層興建「學習延展區」，當中包括二樓的英語學習地帶，例如︰以飲食為背景的英文室-「童心‧嚐樂‧Fun天地」、元朗區唯一一間設有270度熒幕的「虛擬實境教室」，及以歐陸式茶座為背景的英語學習區-「The Café」。

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此外，學校屢次安排學生向本地國際學校的學生學習英語，例如參與哈羅香港國際學校(Harrow International School Hong Kong)英文閱讀工作坊，又透過德瑞國際學校(German Swiss International School)學生到校以英文學習曲棍球，並獲參與德文班的機會。此外，老師致力栽培學生參與校外活動和比賽，發掘學生的潛能。

今年就讀三年級張欣虹同學獲英文科蕭老師和王老師的訓練，本學年在多項英語比賽中榮獲佳績︰她在「第二屆全港小學我是KOL」比賽榮獲初級組「最具創意獎」，在「全港學生英文」比賽中勇奪中級組英文故事演講比賽冠軍，並在香港卓藝協會舉辦的「閃亮兒童才藝比賽」榮獲銅獎。

而五年級陳靜軒同學亦在老師鼓勵下參與不少英文科活動和比賽，例如朗誦、話劇、英文大使等，連續兩年在全港「我是KOL」比賽中榮獲最佳編導獎，並為2021「線上學識分享獎學金計劃」中的得獎者。

我們深信只要老師對學生耐心觀察，悉心栽培，配合同學們堅毅奮發的態度，定能在人生舞台上發光發亮！

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撰文 : 李嘉濤 香港副校長會主席

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