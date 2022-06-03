【6.4集會】天主教香港教區不辦六四彌撤　周守仁：在夾縫中仍能找到天主的愛和光

▲ 天主教香港教區主教周守仁。（經濟日報資料圖片）

今年是六四事件33周年，天主教香港教區早前指，基於同工憂慮觸犯《港區國安法》，今年不會舉辦追思六四彌撤。天主教香港教區主教周守仁撰文指，感受到香港和教會的自由和言論空間，有所減縮。

文章以「蓬勃成長於夾縫中」為題，在最新一期《公教報》中刊出。周守仁形容，香港和教會以往享有寬闊的空間和言論自由，可以用自己喜歡的不同方式去表達意見，但認為這些過去被視為理所當然的和言論空間，看似有所減縮。

他形容：

感受到香港、包括我們的教會，愈來愈似在夾縫中長出來的生命。

周守仁提到，當空間收窄了，有人選擇轉到其他地方生活、有人持觀望態度，亦有些人會留下來。他在文中交代了他自己的想法：「當（自己）接受主教任命時便作出了選擇，就如不少港人一樣選擇了留下來。」

「在萬事萬物中，都能夠找到天主的愛和光，即使在夾縫之中同樣可以。」周守仁形容，「回看夾縫中長出來的花朵、灌木，甚至大樹，它們正好展現出，沒有任何事情能限制生命綻放，給世界加添色彩、美麗和希望。」

他又指：

環境愈難艱，生命的抗逆力愈強大。在一些情況下，夾縫更會因而給撐闊了。

周守仁寄語一眾教友：「假若我們只想徘徊在往昔當中，不準備在轉變的處境中尋求上主的指引，生命便會變得苦澀。陰暗將會主宰我們。」

但他同時提醒：「接受這些轉變中的處境為現實，不代表要認同它。要在處境轉變所帶來的張力之中，運用創意，學習去分辨出新的可能性，繼而向前推進。未來所帶來的應許，會超乎我們的認知。」

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責任編輯：胡偉明