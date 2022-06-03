【校園欺凌】9歲女童被同學言語欺凌家人向學校投訴　老師坐視不理：很平常

▲ 小朋友容易心靈受創應該要正視。

無論是好學校還是壞學校，校園欺凌的問題幾乎每間學校都存在，最近在社交平台，就有一名馬來西亞用戶上傳了9歲外甥女與班上女同學的Whatapp對話截圖，對話中帶有侮辱性的字句，「好像黑豬」、「好像狗」，女童的家人知道後大為震驚。

該網民稱外甥女遭到同學言語欺凌，不過該網友沒有透露就讀的小學，截圖是外甥女與同學對話的內容，裡面除了有侮辱性的字句外，還有「我很討厭成為你的好朋友」、「其實大家都不喜歡跟你做好朋友」、「我的妹妹也很討厭你」、她說你的臉看起來像黑豬」、間中也傳了作嘔和嘲笑的表情符號。

家長得悉後向學校投訴，但老師選擇坐視不理，更指「這事在學生之間很平常」，而其他家長則稱他們的孩子會這樣說話是從網上學來的。

有網民就認為校園欺凌事件已經愈來愈年輕化，因為現今的小朋友很容易接觸手機，更容易造用網絡欺凌，因此應該重視此問題，以免小朋友心靈受創。

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責任編輯:王明芳