【幕後揭秘】蘇煒喬唱Demo出身揭行內歌酬　難忘跟陳奕迅街頭學唱歌

▲ 蘇煒喬（右）視張智霖為偶像。

樂壇新星蘇煒喬（Ivan）在入行前原任職銀行工作，並兼職做幕後demo歌手。早前Ivan因經歷公司部門解散，一度失業，但他未曾放棄夢想，並抱著對音樂熱誠，毅然轉為全職歌手，為夢想而努力。

蘇煒喬過去曾參加不少歌唱比賽，因而得到音樂人張佳添賞識，並邀請他擔任demo歌手。何謂Demo歌手，因音樂人很多時寫好作品，有時需要向唱片公司或監製寄上試唱版，又或著作為歌手灌錄時參考的版本，當時蘇煒喬便擔過此工作一段日子。

▲ 曾跟G.E.M.合照。（受訪者提供）

他憶述當Demo歌手的苦與樂，稱：「雖然不同監製各有要求，有些錄音室又在不同地方，需要舟車勞頓，但當中可以學習不同的錄音技巧，以及各種錄音咪的知識，是一個鍛練唱歌的好經驗。」他就記得曾唱過小肥《寵物的畢業禮》及關楚耀《為著沒有》的demo。

不過，他坦言做Demo歌手只能當業餘興趣，絕不能視為正職。「因為唱的demo，監製要賣得出，我才有錢收，有時連車馬費都沒有，就算demo有唱片公司要了，可能只有幾百或幾千的人工，有時一個月只有機會唱兩至三首，故收入是不足以維生。」

▲ 有機會演出《神經俠侶》，跟Eason有交流。（受訪者提供）

蘇煒喬入行其實宥一段日子，若說到最難忘經歷，跟陳奕迅有關。「因為唱demo的關係，有機會跟監製去過不同的活動，記得在一次電台節目中，Eason要挑選一些demo作評語，其中便揀了我的演繹作品，他並很用心地給我分析唱功的優缺點。」

他後來又試過有機會在電影《神經俠侶》演出，而陳奕迅是主角之一。「在拍戲空檔時，在灣仔街頭，Eason教我怎樣唱歌、發音，獲益良多，亦十分難忘。」不過，他另一偶像是張智霖，最希望有日可像他一樣歌影視一齊發展。

▲ 推出首支單曲《一百億負能量戰士》，

近日蘇煒喬終推出首支單曲《一百億負能量戰士》，創作意念來自逆境自強。「藉著這首歌曲和大家一同面對所有困局，並提醒大家不妨將壓抑心中無比的負能量盡情釋放，不逃避和不懼怕逆境，以戰士一般的精神戰勝困局。「放負」其實並不等於放棄，反而，坦然面對，從而得到睿智。」

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