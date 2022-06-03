【南韓免檢疫】有旅社下周推7天環島團收費1萬起　憂每日簽證人數設限影響銷情

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6月8日起未打針旅客入境南韓免隔離，抵韓須提供核酸檢測陰性證明，詳情即看【下一頁】。有旅行社下周推出7天或以上環島團，收費1萬多起，不過已預言銷情不及日本團，基於南韓限制本港每日簽證人數，並規定要親身辦理。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，其旅行社下周將推出行程，分別有7天及11天環島團，估算最快6月底、7月初出團，團費分別為約1萬及1.8萬元內，當中最少25%是7天檢疫酒店費用，團費較疫情前貴1至2倍。

不過他預計即使入境南韓免檢疫，但港人對當地旅遊的熱熾程度遠不及日本，因為南韓規定每日只容許最多30人申請簽證，而且要申請人親自辦理，再加上返港時要7天酒店強制隔離，令每日查詢的客人不足10個；他預料本港更改檢疫政策至7天家居檢疫，才吸引大量市民報團。

東瀛遊執行董事禤國全指，最快下周一（6日）推出7天遊行程，環繞首爾、釜山遊覽，預計最快6月下旬出團，雖然未訂出確實團費，但預告高於疫情前3千元一位的水平，基於航班減少致機票價格上升，而當酒店房價、旅遊巴租用費及司機薪金，則沒有明顯的加幅，預計銷情不及日本團大，因為南韓容許遊客自由行入境，非必須參加旅行團。

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記者：陳麗娜