【乘風破浪3X聲生不息】胡杏兒賞識曾比特　合組新組合家中開騷

▲ 胡杏兒很欣賞Mike唱功。

正在內地忙於為《乘風破浪3》演出的胡杏兒，忙裡偷閒跟近日在熱播音樂節目《聲生不息》中爆紅的香港歌手曾比特唱K互動，且用上大家的英文名字Myolie（胡杏兒） 、Mike（曾比特）頭一個英文指母組成M&M 樂壇新組合。

二人私密開了一場合唱了兩曲的「客廳演唱會」，雖然現場只有自家友七位fans，但反應叫好又叫好座，杏兒笑言隨時加場。



杏兒和曾比特（Mike）這次首度合唱，純因她經理人團隊的成員；看過Mike在《聲生不息》中的精彩演出，被他的歌聲和可愛的爆炸頭形象迷倒，於是拜託杏兒出馬速成唱K的約會。

▲ 二人合唱兩首歌。

杏兒為了讓她的一眾團隊成員夢想成真，冒昧的透過友好約會Mike，她笑說：「這段時間我們在長沙錄映節目時，經常有看《聲生不息》這個節目，因為港樂好有feel，一開始我們都有留意Mike，身邊的女助手不停讚他樣子可愛，唱歌好聽，又識講笑，於是大家便嚷著想跟MiKe一起唱K，見大家一片痴心，打通了幾個朋友電話之後，就成功定了這個約會。」



M&M 的唱K約會火速進行，杏兒經理人團隊full team 上陣，杏兒笑說：「這天真的很人齊，多得他們在場打氣。客廳雖不大，但演唱過程很有氣氛，看得大家也如痴如醉Mike更出動自家私伙電子琴上陣，我和他練唱時選了兩首心水歌曲，廣東歌、國語歌各一，《讓一切隨風》和《你最珍貴》。」

雖然兩人首度合唱，但杏兒和Mike 卻表現相當合拍，加上兩首都是同樣所喜愛的心水歌，唱得份外有感情。杏兒對Mike這年青歌手讚不絕口說：「他真的很有音樂才華，不但歌唱得好，為人可愛親切，希望未來有更好的發展。M&M這組合名字是Mike想出來的，期待下一次唱K的機會。我也趁機跟他偷師，為「浪姐3」的唱歌部份作準備。」

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