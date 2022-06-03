【新冠肺炎】曾寶儀退燒後才確診3招紓緩喉痛　曾志偉前妻同染疫高燒引發恐慌症

▲ 曾寶儀及媽媽先後染疫。

台灣疫情持續，台灣的衛福部流行疫情指揮中心今日（6月3日）公布新增76,564宗確定病例，另確診個案中新增142宗死亡。曾志偉的女兒、藝人曾寶儀周一及周二接連發文，分享確診後隔離到痊癒的經歷，而其66歲母親、「寶媽」王美華周三也在社交平台透露染疫，發高燒至39℃，更引發恐慌症。

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曾寶儀周一（5月30日）在Facebook分享確診經歷，指自己發燒了兩天，進行快速檢測都是陰性，退燒後反而開始喉嚨痛，再做快速檢測就轉呈陽性。在家隔離期間，曾寶儀感到全身痠痛，甚至「連走路都直不了身」，再加上喉嚨劇痛，要用鹽水漱口、含蜂蜜、油漱等方式，慢慢紓緩喉嚨痛。因為這次生病，曾寶儀也表示明白「躺平」的重要性。

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直到周二，她再表示已完成隔離，感謝各方關心鼓勵，又指隔離後身體變得更加敏感，對食物味覺變得很纖細，中間吃過一次外賣後，10天以來只吃家人跟自己煮的東西，連飲一口冰可樂都會微微咳嗽。

曾寶儀確診痊癒後，「寶媽」王美華周三（6月1日）卻在社交平台表示染疫，獨居的她表示有天半夜喉嚨痛醒，進行快速檢測後呈陰性，第二天起床卻轉呈陽，她即時通知家人，並靠姪女上網預約到醫院進行檢測。

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經歷網上視訊看診，由姐姐幫她領藥，寶媽的喉嚨已不痛，但卻發燒至39度，並引致恐慌症發作。後來在姐姐叮嚀下，寶媽喝水及服下恐慌症藥物，終於變得比較穩定，而她在最後亦表示：

第四天我打完戰了，想要分享给大家⋯⋯疫苗打好打滿就是輕症，平常心面對。

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責任編輯：羅嘉欣