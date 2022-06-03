【香港小姐2022】港姐熱門佳麗大比拼　連詩雅師妹+林俊賢愛女+翻版超蓮+迷你版Baby

▲ 「2022年香港小姐競選」4位熱門人選。

香港小姐2022日前進行第一輪面試，首輪面試的佳麗一共有82位，各有特色，當中有6位高質素的面試者，大有機會入圍港姐競逐三甲。

當中頂頭入圍大熱為連詩雅師妹邢慧敏，她擁有幕前經驗兼樣貌標緻，故被睇高一線，另外內地金融之花、樣子有點似初出道AngelaBaby的Gabrielle，顏值高兼樣子甜美，入圍機會同樣大，至於林俊賢愛女林卓錡挾持「星二代」的光環，同是大熱之選。

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Sharon

邢慧敏（Sharon）為鄒世龍旗下Jamcast的模特兒，她跟連詩雅、黎紀君為同門姊妹，Sharon可說是半隻腳踏入娛圈。

現年27歲的Sharon擁175cm高，她受訪時於城市大學修讀市場學，從其IG所見，Sharon曾參加演技訓練班，同班同學為TVB新晉小花郭柏妍，亦曾擔任余德丞、林俊其主持的節目《真·女神轉身》嘉賓，故Sharon可說有幕前經驗，這方面稍勝一籌！

▲ （越玲瓏 攝）

另外，Sharon是運動型女生，喜愛打羽毛球和瑜珈，更曾經開班教瑜珈。

她更十分大方於IG大晒三點式派福利，展示其勻稱的Model身型。此外，Sharon於疫情下曾派物資比街坊，甚有善心。

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Bianca

至於被指似賭王女何超蓮的Bianca，為港大中文系碩士生，現年25歲的Bianca身高168cm，笑起來Bianca樣子有點似超蓮，不過cool爆時也有點似前港姐徐子珊。

▲ （越玲瓏 攝）

從其IG所見，她自我介紹是網誌作家、註冊教師和編劇Ｍodel，喜愛於IG大晒水著照，身材都頗吸晴。

另外，她擁有鄒族血統的Bianca，難怪輪廓頗深，相信大有機會入圍第二輪面試。

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Denice

至於昔日小生林俊賢的愛女林卓錡（Denice前名林鈺洧)也是面試者之一，27歲的她「趕尾班車」參選。

面試當日卓錡以低胸白色花裙示人，她平時於IG也會大騷三點式照，身材也十分出眾。

▲ （越玲瓏 攝）

其實林卓錡早年已經入行，除出席活動外，更亮相過ViuTV節目。

擁有幕前經驗的她這方面稍勝其他佳麗，加上林卓錡為星二代，入圍機會也頗大。

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Gabrielle

另外，24歲的Gabrielle Wong，身材嬌滴滴，面試當日她穿上白色連身裙，予人斯文之感。

Gabrielle樣子有點似初出道的AngelaBaby，受訪時透露任職金融業，雖然她表示來自內地，但沒有口音。

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Robin

另一高質佳麗為24歲的彭中瑩(Robin)，她同樣擁有一副明星臉，眼大大的有點似歌手胡琳和朱千雪，樣子甜美可人。

對於貌似某女星，她即說：「冇人話我似邊個明星呀！」，十分謙虛。其實Robin顏值高，若於妝容和打扮上加以改善，要入圍真的並非難事。

Josephine

還有另一熱門參加者為25歲的Josephine，面試當日她穿上粉紅色連身裙，皮膚白硩的她擁有一副「主播樣」。