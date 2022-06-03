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【6.4集會】康文署今晚11時起關閉維園部分範圍　以防有人進行非法集結活動

社會 17:38 2022/06/03

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（資料圖片）

今年為六四事件33周年。康文署今日（3日）宣布，由今晚11時起關閉維多利亞公園部分範圍，涉足球場、籃球場、中央草坪等，以防止有人進行未經批准的公眾集會。

康文署指，因應警方留意到有人透過不同途徑煽動他人，於6月4日在維園一帶非法集結，因此將於今晚上11時起，關閉維多利亞公園部分範圍，直至6月5日12時30分，以防止有人利用維園進行未經批准的公眾集會，影響公共安全及公共秩序，並且避免因群眾聚集而引致的病毒傳播風險。康文署指出，會通知6月4日的場地設施租用人有關場地關閉的安排。
　　 
要暫時關閉的範圍包括足球場、籃球場、中央草坪、健身站、緩跑徑、關閉範圍內的通道、部分沿高士威道的出入口，以及連接香港中央圖書館的行人天橋。

需要關閉的部分。（政府新聞處）

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責任編輯：余思嵐

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