▲ 《侏羅紀世界:統治霸權》

荷里活電影《侏羅紀世界》系列最終章《侏羅紀世界:統治霸權》(Jurassic World: Dominion),香港在昨天(6月2日)搶先美國公映,單日錄得逾400萬元票房,成為本年度繼《奇異博士2: 失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)後,單日開畫排名第二位。

預測在今日(6月3日)連續3天的端午節長假期,票房將進一步提升。

最新影片推介:鄭欣宜專訪

今次由首集《侏羅紀世界》導演哥連卓法羅(Colin Trevorrow)再執導演筒,《侏羅紀公園》(Jurassic Park)元老級人馬羅拉丹(Laura Dern)、謝夫高拔林(Jeffrey Goldblum)、森尼爾(Sam Neill)回歸演出,與《侏羅紀世界》的新一代主角基斯柏特(Chris Pratt)、拜絲黛麗侯活(Bryce Dallas Howard)同場,新舊合作演出。