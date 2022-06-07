【正能量】空姐轉職殯葬當生命頌禮司　最痛心是籌辦小孩子的喪禮

▲ 黃錦妍（Connie）說自從成為生命頌禮司後，覺得生命很脆弱，沒有人能預計自己的生命長短，故要珍惜眼前人。(曾耀輝攝)

疫情兩年多，航空業受重創，大量空中服務員轉行，前空姐黃錦妍（Connie）選擇加入殯儀行業，成為統籌喪禮的生命頌禮司（坊間稱禮儀師）。

入行一年，用上從前做空姐的經驗︰聆聽及同理心，致力做好這份新工作。「我會為先人策劃一個獨特的個人化告別禮，給他最高的致敬，亦會協助親屬走出傷痛。」

▲ Connie說加殯儀行業，家人都十分支持。(曾耀輝攝)

談吐親切有禮，笑容甜美，35歲的Connie仍有著空姐的影子。她於2014年加入港龍，主要職責是短途航機。Connie說航班上不時發生驚險事，幸好臨危不亂，每次都順利「拆彈」。「有一個男乘客心臟病發，有呼吸困難，同行的太太也因驚慌，緊張得找不到藥物，於是我試着替他搵藥，幸好最後找到，最終乘客也安然無恙。」

有驚亦有喜，開心事也不時在航機上發生。「有次由緬甸飛香港，航班delay了7個小時，機上有一對夫婦，剛巧當天是太太生日，但兩人趕不及回香港慶祝，丈夫問我們機上有沒有生日蛋糕。當時我跟同事便把一些生果放在蛋糕上，自製了一個生日蛋糕，還向太太寫上生日卡，最後全機乘客更唱生日歌，太太相當驚喜。」

▲ Connie任空姐6年，帶給她很多美好的回憶。（被訪者提供）

由義工到物資召集人

誠然，她表示因工作乘便經常去日本、韓國和台灣等地。「頭兩年我跟同事周圍飲食食食，十分開心。」但到了第三年，「蜜月期」過後，她厭倦吃喝玩樂的日子，反而追求另類的異國體驗。

「我很喜歡歷史及文化，故特別鍾情尼泊爾，每次到當地工作都會周圍去旅遊。有次在下榻酒店附近，有一所流浪動物收容中心，由於我好喜歡小動物，於是主動要求做義工照顧流浪狗。」Connie續說。

其後，她發現另一所孤兒院，除了當上做義工，更成為物資召集人。「我想捐錢給孤兒院，但院長卻拒絕，反而提議捐贈生活用品，於是我便在Facebook出post，希望朋友捐贈物資。」

Connie的呼籲，一呼百應。「當時我在航空公司有個小信箱，同事很踴躍捐物資，包括衣服、文具及玩具等，更把我的信箱塞得滿滿。」

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空姐要隨機應變的工作，在異地當義工為她帶來另一種滿足感，故此Connie一直很嚮往空中服務員這份工作。

可惜好景不常。受疫情影響，她所屬的港龍於2020年底停飛，她成為了失業大軍。「當時我覺得前路茫茫，於是便進修增值自己。我報讀領隊及導遊課程，更考獲相關牌照。同時我也報了一個哀傷輔導課程，讀完便想尋找相關的工作。」

當時正值提供殯儀服務的「毋忘愛」正招騁生命頌禮司，Connie決心一試，並成功獲聘。

替小孩子辦告別禮

Connie自言加入生命頌禮司這冷門行業，源於一顆喜歡助人的心。「2013年成立的毋忘愛，是本地環保殯儀社企，為喪親家庭舉辦個性化喪禮，以『四道』概念：道愛、道謝、道歉和道別，為逝者進行生命頌禮，肯定逝者一生的貢獻，亦讓家屬從中梳理情緒，放下愁緒，繼而積極人生。」

她說其主要工作範圍是策劃整個喪禮，包括所有手續、先人護理、殯儀用品和骨灰安葬等。她說最難忘是分別替兩位小朋友舉辦的人生告別禮。

▲ 在小女孩洛洛的喪禮上，以動畫電影《崖上的波兒》作設計主題，還在場內播放電影的配樂。（被訪者提供）

「逝者是一位4歲小女孩，她叫洛洛，出世後一直住在醫院，父母及哥哥都很愛錫她，一家人充滿愛，可惜……洛洛最終因病去世。她媽媽想我為洛洛籌辦一個很個人化的告別禮，她跟我說女兒很喜歡一套《崖上的波兒》動畫電影，於是我設計了一些主角波兒的擺設。由於波兒來自海洋，於是整個場地放滿藍色的繡球花。且洛洛生前從未食過固體食物，我在靈寢室放上蛋糕形的蠟燭。」

喪禮中，家人情緒一直保持平穩，但當她的婆婆在道別儀式上跟洛洛說︰「多謝你來到我的身邊，你離開後不要掛著我們。」此話一出，全場所有人包括至親和工作人員都流下眼淚。「我自己也忍不住喊，有人話在喪禮上不應哭，怕逝者不捨塵世，其實我覺得喊可以抒發情緒、紓緩壓力。」

▲ 3歲的俊俊很喜歡消防員及消防車，Connie在他的告別儀式中，設計一些消防主題的飾物。（被訪者提供）

還有一位3歲小弟弟俊俊，生前很喜歡消防員，於是Connie向家屬提出一個建議。「當時俊俊坐靈車離開醫院，我提議不如到途經的消防局，看看能否遇到消防車，於是司機把車駛到消防局附近，但等了一會仍未見到消防車，大約10分鐘後當我們準備離開，忽然有一架消防車駛出，就仿似跟俊俊道別。」

工作情緒導致患甲亢

要面對生離死別，對初入行做生命頌禮司的她無疑是一種挑戰，尤其曾為小朋友籌辦喪禮，更令她情緒受影響，致令她患上甲亢（甲狀腺功能亢進症）。「起初身體出現不適，令我考慮過是否適合做下去。」

幸好，她透過定時服藥、運動和調適作息時間，逐步控制病情。「病癒後，我明白在工作上，我並非跟家屬一起哭，而是在旁陪伴他們走最難過的時刻，盡快走出傷痛。」

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較早前，她要為一位93歲的婆婆辦理喪禮，便獲得家屬的讚許。「婆婆是印尼人，她一直盡心照顧家庭，每位家人都很錫她。我知道婆婆最愛吃印尼美食，於是我在靈堂上擺放一杯印尼咖啡和少量糕點。在儀式舉行時，我以印尼話讀出一篇道別辭，願能為家屬明白內容而釋懷，看到他們得流下感動淚，我也感覺做對了事。」

Connie說每次妥善完成告別禮，都感到安慰，因可讓先人安息，後人安心及釋懷，有助撫平喪親之痛。而且她自言過往做空姐的經驗——同理心及聆聽，都有助她現在的工作發展。

▲ 每一位逝者的生命告別禮，Connie都會親自在場地打點一切。（被訪者提供）

最近她又迎來一項新的工作挑戰——由7月起，陳廷驊基金會將成為毋忘愛新計劃的發展夥伴及捐助機構，讓有需要的低收入家庭也可與其他家庭一樣，為摯親舉辦一個具意義和個性化的喪禮。

「在每一次生命頌禮中，我只是一個小角色，望能利用自己的技能去協助喪親者放低愁緒，走出人生幽谷。」

記者：招美寶