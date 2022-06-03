【勞資糾紛】foodpanda街頭打鬥事件有新發展　動武經理僅停職2周

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foodpanda送遞員和pandamart分店經理因分單爭執，而在街頭扭打的影片，上周在網上瘋傳，Foodpanda香港繼早前表示會進行「內部修正」後，今日疑再向送遞團隊發信，交代分店經理的懲處安排。

「送餐/送貨員意見交流區」Facebook專頁今日（3日）流傳一封foodpenda致送遞團隊的函件，內文提及希望就早前的街頭扭打事件作更多交代。

▲ （香港送餐/送貨員意見交流區Facebook圖片）

經foodpenda內部調查後，涉事分店經理已收到警告信和停職2星期，及後會調職至不接觸送遞員部門，更提到希望大家給予該經理一個改過的機會。

至於分單安排方面，公司重申如送遞員有分單需要，可直接聯絡送遞員服務部，pandamart職員不可處理分單要求。

foodpenda過去屢現勞資糾紛，去年11月時曾有送遞員因酬金問題罷工，2日後送遞員與公司達成共識，結束罷工行動。

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責任編輯：陳梓蔚