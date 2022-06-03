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【提防蚊患】本港錄今年首宗登革熱個案　病人潛伏期內曾到新加坡

社會 19:25 2022/06/03

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衞生防護中心提醒市民時刻保持環境衞生、防蚊控蚊及採取個人保護措施。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（3日）公布，錄得今年首宗登革熱個案，為一宗外地傳入個案，提醒市民時刻保持環境衞生、防蚊控蚊及採取個人保護措施。

衞生防護中心說，在5月37日至昨日（2日）期間，錄得一宗登革熱外地傳入個案，病人於潛伏期內曾到新加坡。按中心數據，2021年共錄得兩宗外地傳入個案，分別從印尼和印度傳入。
 
有關香港和鄰近及海外國家及地區的登革熱最新情況，已上載至衞生防護中心的網頁。衞生防護中心發言人說，如市民從受登革熱影響地區回港，應在14日內繼續使用昆蟲驅避劑。若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。中心又提醒，市民應注意防蚊措施，包括徹底檢查集水溝氣隔、屋頂雨水槽、明渠及排水渠，避免淤塞；每星期至少一次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，除去可能積聚的蚊卵；而汽水罐、空樽及空盒等垃圾應妥善棄置在有蓋的垃圾桶內，而戶外活動期間，要做好個人保護措施，穿着淺色長袖上衣和長褲，並於外露的皮膚及衣服上塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑。

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責任編輯：黃悅晴

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