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【端午節】聶德權端午假期與基層兒童製作手工藝　送上端午糭及「愛心包」

社會 19:58 2022/06/03

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

聶德權端午假期與基層兒童製作手工藝，送上端午糭及「愛心包」。（政府新聞處）

公務員事務局局長聶德權及公務員事務局義工隊在今日（3日）趁端午假期，聯同新家園協會安排「感恩互助．關愛家園」活動，與來自基層家庭的兒童一起製作手工藝，並探訪有需要的家庭。

聶德權今日與20名兒童在油尖旺區一間活動中心，一起製作手工藝，義工團隊亦扭製不同造型的氣球送贈他們，並送上端午糭和「愛心包」，義工亦到部分兒童家中探訪，了解弱勢社群的生活需要、所面對的困難和挑戰。

聶德權指，小朋友的未來，只要在關愛的社區氛圍中，將來的發展可以有無限可能。從另一個角度，義工可以透過活動了解弱勢社群的生活需要和所面對的困難，令公務員同事在各自的工作崗位為市民提供更切合需要、更到位的公共服務。

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責任編輯：李榮忠

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