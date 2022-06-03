【6.4集會】警方籲勿參與或宣傳任何未經批准集結　定罪最高可被判監禁5年

▲ 警方籲勿參與或宣傳任何未經批准集結，一經定罪最高可被判監禁5年。（資料圖片）

警方表示，留意到近日網上有人不斷散播信息，意圖煽動他人明日（4日）於維多利亞公園和銅鑼灣一帶參與未經批准集結。康樂及文化事務署將於今日（3日）晚上11時起暫時封閉銅鑼灣維多利亞公園中央草坪、足球場和籃球場等。詳情即看：【下一頁】

警方重申，參與未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年；宣傳或公布未經批准集結最高可判處監禁12個月。此外，參與有關活動亦可能違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）訂明的進行受禁羣組聚集的相關罪行。

疫情持續，警方呼籲市民不要參與、宣傳或公布任何未經批准集結及受禁的羣組聚集，並應避免聚集，以減低病毒擴散的風險。警方明日會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，包括進行拘捕，市民切勿以身試法。

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記者：黃穎津