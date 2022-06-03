【強制檢測】41處納強檢公告 涉柴灣杏花邨20座、荃灣萬景峯1座等
政府今（3日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處41個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】
任何人於指明期間及時段，曾逗留指明地點逾兩小時，須於6月4日或6月5日檢測，指明地點如下：
1. 黃大仙竹園北邨桐園樓
2. 鴨脷洲利東邨東昇樓
3. 元朗翠韻華庭 2 座
4. 灣仔皇后大道東 122-128 號金港大廈
5. 荃灣麗城花園 3 期 2 座
6. 屯門翠寧花園 5 座
7. 馬鞍山迎海．星灣御 23 座
8. 長沙灣元州邨元泰樓
9. 長沙灣宇晴軒 5 座
10. 荃灣梨木樹邨楊樹樓
11. 將軍澳將軍澳廣場 5 座
12. 將軍澳毓雅里 1 號旭輝臺 2 座
13. 牛池灣彩雲(一)邨白虹樓
14. 柴灣杏花邨 20 座
15. 大埔富亨邨亨隆樓
16. 荃灣萬景峯 1 座
17. 半山區居賢坊 3 號翠麗軒
18. 觀塘翠屏(北)邨翠楊樓
19. 元朗朗善邨善愛樓
20. 大埔太和邨新和樓
21. 紅磡國際都會都會軒 1 座
22. 大圍美松苑康松閣
23. 深水埗南昌邨昌逸樓
24. 元朗又新街 51G 號富祐閣
25. 長沙灣元州邨元禧樓
26. 沙田沙角邨金鶯樓
27. 天水圍天晴邨晴滿樓
28. 油塘油塘邨富塘樓
29. 秀茂坪秀茂坪邨秀雅樓
30. 荃灣滿樂大廈從心樓
31. 土瓜灣馬頭角道50號迎豐
32. 觀塘順利邨利業樓
33. 沙田沙田第一城 44 座
34. 天水圍天恒邨恒智樓
35. 大圍名城 1 期 5 座
36. 屯門良景邨良華樓
37. 葵涌華荔邨喜荔樓
38. 北角港運城 3 座
39. 長沙灣凱樂苑凱旭閣
40. 沙田愉翠苑愉滿閣
41. 中環蘭桂坊Shuffle
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責任編輯：李榮忠