【強制檢測】41處納強檢公告　涉柴灣杏花邨20座、荃灣萬景峯1座等

▲ （曾耀輝攝）

政府今（3日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處41個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

任何人於指明期間及時段，曾逗留指明地點逾兩小時，須於6月4日或6月5日檢測，指明地點如下：

1. 黃大仙竹園北邨桐園樓

2. 鴨脷洲利東邨東昇樓

3. 元朗翠韻華庭 2 座

4. 灣仔皇后大道東 122-128 號金港大廈

5. 荃灣麗城花園 3 期 2 座

6. 屯門翠寧花園 5 座

7. 馬鞍山迎海．星灣御 23 座

8. 長沙灣元州邨元泰樓

9. 長沙灣宇晴軒 5 座

10. 荃灣梨木樹邨楊樹樓

11. 將軍澳將軍澳廣場 5 座

12. 將軍澳毓雅里 1 號旭輝臺 2 座

13. 牛池灣彩雲(一)邨白虹樓

14. 柴灣杏花邨 20 座

15. 大埔富亨邨亨隆樓

16. 荃灣萬景峯 1 座

17. 半山區居賢坊 3 號翠麗軒

18. 觀塘翠屏(北)邨翠楊樓

19. 元朗朗善邨善愛樓

20. 大埔太和邨新和樓

21. 紅磡國際都會都會軒 1 座

22. 大圍美松苑康松閣

23. 深水埗南昌邨昌逸樓

24. 元朗又新街 51G 號富祐閣

25. 長沙灣元州邨元禧樓

26. 沙田沙角邨金鶯樓

27. 天水圍天晴邨晴滿樓

28. 油塘油塘邨富塘樓

29. 秀茂坪秀茂坪邨秀雅樓

30. 荃灣滿樂大廈從心樓

31. 土瓜灣馬頭角道50號迎豐

32. 觀塘順利邨利業樓

33. 沙田沙田第一城 44 座

34. 天水圍天恒邨恒智樓

35. 大圍名城 1 期 5 座

36. 屯門良景邨良華樓

37. 葵涌華荔邨喜荔樓

38. 北角港運城 3 座

39. 長沙灣凱樂苑凱旭閣

40. 沙田愉翠苑愉滿閣

41. 中環蘭桂坊Shuffle

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責任編輯：李榮忠