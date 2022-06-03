【回歸25周年】駐柏林經貿辦辦香港電影劇照展覽 展出4名著名攝影師作品
社會 21:22 2022/06/03
今年為香港回歸25周年，港府推出一系列慶祝活動。其中香港駐柏林經濟貿易辦事處於當地時間6月2日，開始名為「光影浪潮：香港電影新動力」香港電影劇照展覽，以慶祝香港特區成立25周年。
「光影浪潮：香港電影新動力」展出香港著名攝影師木星、王偉倫、曾覓、李詩卉的作品。作品透過四位攝影師的視角，以藝術層面敍述香港電影過去25年的故事。有關展覽亦會於9月的蘇黎世電影節及11月的華沙五味亞洲電影節以虛擬形式展出，駐柏林經貿辦亦將在12月的布拉格亞洲影展舉行另一實體展覽。駐柏林經貿辦處長司徒加敏說，有關影像描寫香港電影的變遷，更捕捉到香港於過去四分一世紀的發展、市民的生活和他們的夢想與期望。
另外，駐柏林經貿辦將在德國、奧地利、捷克共和國、波蘭和瑞士舉辦電影節、慶祝晚宴、街頭美食節等慶回歸活動紀念，有關詳情可按此瀏覽。
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責任編輯：黃悅晴