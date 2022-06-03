  • 29°C
香港時間 : 2022603日 (週五) 22:06
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【回歸25周年】駐柏林經貿辦辦香港電影劇照展覽　展出4名著名攝影師作品

社會 21:22 2022/06/03

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

駐柏林經貿辦舉辦香港電影劇照展覽。（駐柏林經貿辦圖片）

今年為香港回歸25周年，港府推出一系列慶祝活動。其中香港駐柏林經濟貿易辦事處於當地時間6月2日，開始名為「光影浪潮：香港電影新動力」香港電影劇照展覽，以慶祝香港特區成立25周年。

「光影浪潮：香港電影新動力」展出香港著名攝影師木星、王偉倫、曾覓、李詩卉的作品。作品透過四位攝影師的視角，以藝術層面敍述香港電影過去25年的故事。有關展覽亦會於9月的蘇黎世電影節及11月的華沙五味亞洲電影節以虛擬形式展出，駐柏林經貿辦亦將在12月的布拉格亞洲影展舉行另一實體展覽。駐柏林經貿辦處長司徒加敏說，有關影像描寫香港電影的變遷，更捕捉到香港於過去四分一世紀的發展、市民的生活和他們的夢想與期望。
　　 
另外，駐柏林經貿辦將在德國、奧地利、捷克共和國、波蘭和瑞士舉辦電影節、慶祝晚宴、街頭美食節等慶回歸活動紀念，有關詳情可按此瀏覽。

香港駐柏林經濟貿易辦事處處長司徒加敏。（政府新聞處）

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【慶回歸】回歸25周年主題曲《前》首播　28名歌手合唱
11:44 2022/05/31
【慶回歸】回歸25周年主題曲《前》首播　28名歌手合唱
【回歸25周年】廉署7月舉辦開放日　市民可參觀槍械設備、列隊認人室等【附詳情】
11:40 2022/05/24
【回歸25周年】廉署7月舉辦開放日　市民可參觀槍械設備、列隊認人室等【附詳情】
【回歸25周年】康文署辦慶回歸嘉年華至年底　市民可免費參與
16:34 2022/05/24
【回歸25周年】康文署辦慶回歸嘉年華至年底　市民可免費參與

你可能感興趣

【慶回歸】回歸25周年主題曲《前》首播　28名歌手合唱
11:44 2022/05/31
【慶回歸】回歸25周年主題曲《前》首播　28名歌手合唱
【回歸25周年】廉署7月舉辦開放日　市民可參觀槍械設備、列隊認人室等【附詳情】
11:40 2022/05/24
【回歸25周年】廉署7月舉辦開放日　市民可參觀槍械設備、列隊認人室等【附詳情】
【回歸25周年】康文署辦慶回歸嘉年華至年底　市民可免費參與
16:34 2022/05/24
【回歸25周年】康文署辦慶回歸嘉年華至年底　市民可免費參與
電影 七一回歸 文娛藝術 展覽 香港 柏林 德國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【拆解迷思】破地獄狂轉圈會頭暈？資深喃嘸師傅殯儀業10問10答
14:34 2022/02/10
【拆解迷思】破地獄狂轉圈會頭暈？資深喃嘸師傅殯儀業10問10答
【靚太廚房】零失敗電飯煲焗薑蔥霸王雞　「快靚正」懶人料理滿足食肉獸
12:42 2022/05/26
【靚太廚房】零失敗電飯煲焗薑蔥霸王雞　「快靚正」懶人料理滿足食肉獸
【小一派位】小一叩門最後準備 專家分享免費設計程式製作Portfolio【附教學】
16:56 2022/06/01
【小一派位】小一叩門最後準備 專家分享免費設計程式製作Portfolio【附教學】