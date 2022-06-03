【候任特首】李家超：與內地通關仍要克服很多挑戰　香港須做好防疫工作創造有利條件

▲ 候任特首李家超。（經濟日報資料圖片）

候任特首李家超今日表示，會努力與內地就「通關」事宜進行溝通，但形容現實仍有很多挑戰要克服，強調香港必須做好防疫工作。他又透露，新一屆政府組班工作大致順暢、進展樂觀。

李家超今日接受中通社訪問指，明白很多市民希望可以盡快「通關」，但本港每日仍新增300至400宗個案，加上內地防疫措施亦面對不同壓力，強調希望「通關」不會增加內地防疫風險，並確保風險可控。

他表示，上任後會跟內地溝通，探討達至「通關」的條件，而香港亦要做好防疫工作，努力創造有利條件，包括積極接種疫苗，移除障礙。

不過，李家超亦希望市民做好心理準備，強調「通關」需要一段時間，並非容易達致的事情，強調最終能否「通關」的決定，是由內地考慮疫情整體情況所作出。

另外，李家超上月底訪京，獲國家主席習近平接見。習近平當時指，「必須長期堅持新選舉制度」。

李家超在訪問指，非常認同選舉制度要長期堅持，形容香港仍處於由亂轉治、由治及興的關鍵時刻。他表示，至少在未來五年，要確保香港由治及興，所以要珍惜現在的選舉制度，而且要長期堅持。

被問到組班情況時，李家超形容，組班工作大致順暢、進展樂觀、過程愉快，應該可以盡快組成班子，但程序上仍需要一點時間，組班後要向中央提名，希望中央考慮及決定任命。

他又提出5個揀選條件，分別是能力、經驗、抱負、承擔，以及執行崗位的理念是否一致，強調希望能組建有能力做事情的團隊，讓市民對新的管治班子有信心。

李家超在訪問中同時提到，亦重提2019年反修例事件，強調香港受到破壞和傷害，整座城市近乎癱瘓，對此「非常心痛」。他表明，絕對有信心不會再發生同樣情況，強調香港現時國家安全風險是受控的，不可能再發生類似規模的大型攻擊。

但他同時提醒，近期有一些涉及本土恐怖主義的案件，有香港人被捕，亦涉及爆炸品，強調必須阻止這些零星個案蔓延，強調政府會加強情報收集工作，小心監察非法資金流動情況。

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責任編輯：胡偉明