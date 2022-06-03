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林鄭一日兩度表揚下屬鄧炳強　大讚不以保安單一角度看問題

政治 22:56 2022/06/03

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官林鄭月娥今日（3日）在沙頭角碼頭開放儀式致辭，點名讚揚鄧炳強。（政府新聞處）

沙頭角碼頭今日正式開放，港人可從沙頭角碼頭乘船前往荔枝窩、吉澳等外島觀光。特首林鄭月娥兩度讚揚負責策劃項目的保安局局長鄧炳強，稱他不以保安的單一角度看問題，展示「有為」精神。

特首林鄭月娥今早出席沙頭角碼頭開放儀式致辭，稱特區政府在不足一年的時間，已在沙頭角墟踏出重要的一步，必須感謝保安局局長鄧炳強和其團隊，語畢後特意為其拍掌，台下觀眾亦隨即跟着拍手。鄧炳強見狀，站起來向觀眾席微微鞠躬。

她形容，鄧炳強是「公務人員願意多行一步，為市民做實事的表證」，又寄語下屆政府與大家繼續貫徹這種事不避難的精神，為香港市民謀福祉，為香港未來開拓更多機遇。

不過，林鄭似乎略嫌上午致辭對鄧的讚賞，礙於篇幅所限過於簡短。她晚上再次於其社交網站發文，詳細解釋鄧炳強「有為」之處。她說，如果保安局局長只從保安角度考慮，肯定不會贊成開放禁區和承擔可能因此帶來的風險。

林鄭透露，自從她去年10月公布《北部都會區發展策略》後，政府內部就為45個行動項目的分工進行討論，其中不少都涉及多個決策局和部門；就「逐步開放沙頭角碼頭作旅遊活動」這一項，鄧炳強二話不說就接受任務，並於過去幾個月，領導同事、親力親為，做了大量籌備工作，方令市民可以有機會探尋沙頭角一帶的風光。

林鄭又提及，立法會議員過去兩天就「改革公務員制度」進行辯論，提出不少提升施政效能的建議，實屬無可厚非。但她認為，最重要的還是主事官員要有「想幹事」的心態，帶領一支「能幹事，幹成事」的公務員隊伍，眾志成城，為市民做實事。

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撰文 : 傅流螢

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