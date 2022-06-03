端午節議員落區派「愛心糉」　盧偉國高歌應節賀李家超當選

▲ 經民聯主席盧偉國依其每年習慣，撰寫龍舟唱詞應節。（盧偉國 Facebook影片截圖）

適逢今日端午節，各黨派立法會議員各有各忙，有人落區派愛心糉，亦有人高歌應節。經民聯主席盧偉國依其每年習慣，撰寫龍舟唱詞應節。他穿上長衫，一邊打鼓一邊高歌，更拍片上載其社交網站。

歌詞詳談了端午節起源，盧偉國表示，本港在疫情之下，只有大澳與赤柱復辦龍舟競渡，與往年港九新界處處龍舟賀節，「氣氛差遠矣」。歌曲後半部分，說到「一曲龍舟唱頌 香港回歸廿五載 家超候任特首 施政以結果為先」，藉以恭賀香港回歸25年及李家超榮任新一屆特首，又祈願早日恢復通關，工商旺暢，推行良政善治，香港再現光芒。

▲ 工聯會議員吳秋北及郭偉强今日聯同香港青年聯會主席兼議員梁毓偉，為基層送上糭子及抗疫物品。（梁毓偉 Facebook相片）

另邊廂，工聯會議員吳秋北及郭偉强今日聯同香港青年聯會主席兼議員梁毓偉，探訪柴灣興華邨的基層家庭，為他們送上糭子及抗疫物品。其實，新民黨容海恩日前已到上水、將軍澳及沙田向街坊派發應節糭；經民聯梁美芬則與陸瀚民，向紅磡邨居民派發糭子及防疫物資。

民建聯郭玲麗則與黨友黃俊碩日前亦一同拍片，教授長者編織五彩手繩，以表達祝福。她說，五彩手繩包括白色、青色、黑色、紅色及黃色，分別代替金、木、水、火、土，長輩編織手繩作為祝福寓意，向家人、朋友表達祝福和問候。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9