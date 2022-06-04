【封區強檢】旺角富榮花園第四座666人接受檢測　發現2宗陽性5宗不確定個案

▲ 旺角富榮花園第四座。(曾耀輝攝)

政府今早(4日)在旺角富榮花園第四座完成圍封強檢，666人接受檢測，發現2宗陽性個案，以及5宗檢測結果不確定個案。

政府昨日(3日)引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自昨日下午5時30分起限制在旺角富榮花園第四座指明「受限區域」。

政府今早8時30分完成強制檢測行動，有25戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。此外，政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於5月28日至6月3日期間曾身處有關大廈內超過2小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須於明日(5日)或之前接受強制檢測。

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責任編輯：蘇文軒