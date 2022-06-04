  • 29°C
香港時間 : 2022604日 (週六) 10:35
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封區強檢】旺角富榮花園第四座666人接受檢測　發現2宗陽性5宗不確定個案

社會 10:21 2022/06/04

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

旺角富榮花園第四座。(曾耀輝攝)

政府今早(4日)在旺角富榮花園第四座完成圍封強檢，666人接受檢測，發現2宗陽性個案，以及5宗檢測結果不確定個案。

政府昨日(3日)引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自昨日下午5時30分起限制在旺角富榮花園第四座指明「受限區域」。

政府今早8時30分完成強制檢測行動，有25戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。此外，政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於5月28日至6月3日期間曾身處有關大廈內超過2小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須於明日(5日)或之前接受強制檢測。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒

疫情 強制檢測 富榮花園 旺角

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【娛圈喜事】秦沛娶新抱做老爺　姜文杰向太太承諾：會擔起一家之主責任
15:59 2022/02/22
【娛圈喜事】秦沛娶新抱做老爺　姜文杰向太太承諾：會擔起一家之主責任
【拆解迷思】破地獄狂轉圈會頭暈？資深喃嘸師傅殯儀業10問10答
14:34 2022/02/10
【拆解迷思】破地獄狂轉圈會頭暈？資深喃嘸師傅殯儀業10問10答
【小一派位】小一叩門最後準備 專家分享免費設計程式製作Portfolio【附教學】
16:56 2022/06/01
【小一派位】小一叩門最後準備 專家分享免費設計程式製作Portfolio【附教學】