【第五波疫情】陳帆形容葵涌邨圍封行動「前所未有」　感謝房署人員上下一心抗疫

▲ 運輸及房屋局局長陳帆。（資料圖片）

運輸及房屋局局長陳帆表示，房屋署在今年1月至5月統籌公共屋邨超過110次大廈「圍封強檢」，包括在葵涌邨逸葵樓和映葵樓分別進行連續7天，以及在夏葵樓進行連續5天的圍封行動，形容是前所未有，感謝房署人員上下一心，群策群力全面配合推行各項防疫抗疫措施。

陳帆在網誌提到，每次「圍封強檢」預備時間短促，要聯繫相關政府部門及檢測承辦商部署全盤計劃，動員近百名不同組別同事執勤及將物資、個人防護裝備等，運送至前線支援，挑戰不少，感謝居民的包容及指正。例如在香港中學文憑考試舉行期間，在行動中識別考生及相關人員，安排他們優先檢測及翌日解封前離開圍封區。

長者方面，房署主動聯絡了各屋邨內全長者家庭和有需要的住戶，並跟進「圍封強檢」行動後需接受家居隔離令的長者情況，按需要提供適切的協助，又在多個屋邨設立流動疫苗注射站，及安排免費穿梭巴士接載長者到附近疫苗接種中心，方便長者盡早接種疫苗。

他又指，當局透過第六輪「防疫抗疫基金」在今年2月至6月期間向前線清潔及保安人員提供額外財政支援，肯定他們的付出。房屋署透過服務承辦商向為抗疫作出貢獻的前線清潔及保安人員派發每月2,000元津貼，合共約有22,000名相關前線清潔及保安人員受惠。

他感謝人員在過去2年多全面配合推行各項防疫抗疫措施，希望市民繼續同心協力，走出疫境。

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責任編輯：蘇文軒